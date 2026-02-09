La crecida del río Duero anega algunas zonas de Toro

Toro se mantiene alertado por la Confederación Hidrográfica del Duero ante el riesgo del desbordamiento del río. El caudal del Duero ha alcanzado, durante la madrugada del lunes 9 de febrero, los 1.145,02 metros cúbicos por segundo, aunque actualmente ha descendido hasta los 1.060,59. El nivel se sitúa en los 5,18 metros, que llegó a alcanzar los 5,53 a las 4:00 a.m.

Las zonas más afectadas en Toro son las fincas de “La Bardada”, “Los Cinco Pilares”, algunas situadas en las inmediaciones de la Nacional 122 y otras localizadas en torno a la ermita del Cristo de las Batallas.

Protección Civil ha cerrado al tráfico el acceso a la ermita del Cristo de las Batallas, como también el cruce de las carreteras ZA-P-1102 con ZA-P-2102, que comunican Peleagonzalo con Monte la Reina. Además, se encuentra acotado desde hace varios días, entre otras zonas, el Puente de Piedra, siendo este el foco “que puede concentrar a más personas debido a su interés turístico”, valora Yoseba Revidiego, jefe de la Agrupación Protección Civil de Toro.

Por otro lado, el río Guareña en su paso por Toro, que alcanzó los 2,87 metros y un caudal de 40,39 metros cúbicos por segundo el sábado 7 de febrero, se sitúa en estos momentos en los 2,25 metros y un caudal de 23,26 metros cúbicos por segundo.

Protección Civil de Toro pide encarecidamente extremar la precaución y respetar la señalización. Para cualquier consulta, se ha habilitado el teléfono de atención 683 41 29 48.