Toro premia la labor de Protección Civil en los incendios forestales de 2025

El acto ha tenido lugar el sábado 7 de febrero en el Teatro Fundos Latorre, en el que se han entregado las medallas como reconocimiento a siete integrantes de la Protección Civil de Toro.

Las personas que las han recogido han sido el jefe de Protección Civil de Toro, Yoseba Revidiego, y los voluntarios Gabriel Calvo, Juan José Rodríguez, Pablo Albaredo y Yeray Pérez. También las han recibido el voluntario Rubén Quevedo y el jefe de equipo Jaime Renedo, quienes no pudieron acudir por motivos laborales.

La Banda de Cornetas y Tambores "Bendito Cristo de las Tres Caídas" de Toro inició el evento a través de la interpretación de dos composiciones: “Anima Christi”, de Marco Frisina, y “Ave Maria”, de Giulio Caccini.

La toresana Cristina Oliveros, traductora audiovisual y profesora de idiomas, fue la encargada de presentar la ceremonia. “Ella es hija de Paco Oliveros, uno de los fundadores de Protección Civil de Toro en 1988, por eso conoce muy bien la labor y los valores que representa”, destacaba orgullosamente Revidiego en una de sus intervenciones.

En la primera de ellas, quiso dedicar un espacio a la lectura del Artículo 1 de la Ley de Protección Civil, así como unas palabras de agradecimiento a todos aquellos voluntarios “que se desplazaron cuando una buena parte de la provincia de Zamora estaba siendo devorada por las llamas”, como también al resto de equipos con los que trabajaron “codo con codo”.

El acto continuó con la imposición de las medallas, entregadas por las autoridades, quienes también dedicaron unas ponencias. Las personas que subieron al escenario fueron la alcaldesa de Toro, Ángeles Medina, el subdelegado de Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Javier Prada, la diputada comarcal de Toro, Natalia Ucero, y el delegado de la ANAV en Castilla y León, José Luis García. También se encontraron presentes en el evento otros representantes políticos, civiles, militares y religiosos, como familiares y vecinos toresanos.

Las intervenciones destacaron el compromiso del grupo de Protección Civil. Entre otros aspectos, se citó el “altruismo y voluntariado” de estas personas que, “cuando ocurre algo, no miran atrás”, dejan “a sus familias, trabajos y tiempos libres por ayudar”. Por otra parte, se mencionaron “las paradojas del destino”, porque este sábado se ha hecho entrega de un premio “a los héroes de los incendios”, permaneciendo actualmente la alerta roja por inundaciones.

A continuación, Revidiego ha entregado una distinción y ha dedicado unas palabras a Julián Alonso, que, “sin vestir el uniforme naranja, siempre atendió las necesidades que exigía”, viviendo en su bar “las victorias y derrotas que la Agrupación ha tenido, festejándolas y sufriéndolas con nosotros”. Cristina Oliveros y la banda toresana también han sido reconocidas por “sus actuaciones desinteresadas”.

Oliveros ha reconocido que “este acto no honra una intervención concreta”, sino que se trata de “un homenaje a todos los que han formado parte de su historia”, como también para aquellos que “mantendrán el legado”.

La Banda, al igual que inició la ceremonia, también se encargó de concluirla. Esta vez lo hizo a través de las adaptaciones de su director, Iván Abril, de las obras “Sarà perché ti amo”, de Ricchi e Poveri, y “Mi gran noche”, de Raphael.