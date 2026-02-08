Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los quintos de 2001 de Toro continúan su 25 aniversario

La fiesta comenzó la noche del sábado 31 de enero con la pegada de pasquines y ha continuado el 7 de febrero

Los quintos de 2001 continúan su 25 aniversario

Los quintos de 2001 continúan su 25 aniversario / Cedida

Yago Costoya

Y.C

Alrededor de 50 quintos de 2001 continuaron el sábado la celebración del 25 aniversario con una misa, la entonación de la copla en el balcón del Ayuntamiento de la ciudad, una comida y un baile.

El día comenzó con la misa celebrada en la iglesia de Santa María de Arbas a las 10:30 horas, donde se cantó la copla. La jornada avanzó con un vermú y picoteo en los bares de la Plaza Mayor, acompañados de la charanga.

A continuación, los quintos de 2001 fueron recibidos en el Ayuntamiento por Ángeles Medina, alcaldesa de la ciudad. Tras sus palabras de agradecimiento por mantener la tradición, los 50 toresanos entonaron la copla en el balcón del edificio sobre las 14:00 horas, rememorando cuando, hace 25 años, cumplieron la mayoría de edad.

IMG 20260208 WA0002

Entonación de la copla en el balcón del Ayuntamiento. / Cedida

Finalmente, la fiesta siguió con una comida y concluyó con un baile en el hotel Juan II a las 19:00 horas, en el que también se desarrollaron distintos conciertos.

