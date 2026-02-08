Los quintos de 2001 de Toro continúan su 25 aniversario
La fiesta comenzó la noche del sábado 31 de enero con la pegada de pasquines y ha continuado el 7 de febrero
Y.C
Alrededor de 50 quintos de 2001 continuaron el sábado la celebración del 25 aniversario con una misa, la entonación de la copla en el balcón del Ayuntamiento de la ciudad, una comida y un baile.
El día comenzó con la misa celebrada en la iglesia de Santa María de Arbas a las 10:30 horas, donde se cantó la copla. La jornada avanzó con un vermú y picoteo en los bares de la Plaza Mayor, acompañados de la charanga.
A continuación, los quintos de 2001 fueron recibidos en el Ayuntamiento por Ángeles Medina, alcaldesa de la ciudad. Tras sus palabras de agradecimiento por mantener la tradición, los 50 toresanos entonaron la copla en el balcón del edificio sobre las 14:00 horas, rememorando cuando, hace 25 años, cumplieron la mayoría de edad.
Finalmente, la fiesta siguió con una comida y concluyó con un baile en el hotel Juan II a las 19:00 horas, en el que también se desarrollaron distintos conciertos.
- La ausencia de herederos obliga al Ayuntamiento de Toro a derribar un edificio en ruinas
- El 'sangrado' de pozos: una antigua práctica para frenar las filtraciones de agua a bodegas de Toro
- Alerta amarilla en Toro por la crecida del Duero: cortados los accesos al Puente de Piedra
- Toro activa la alerta roja ante el riesgo inminente de desbordamiento del Duero
- Los quintos de Toro dan un paso hacia la madurez
- El segundo premio de la Lotería Nacional de este sábado ha tocado en Toro
- Toro mira al Duero: El caudal tiende a estabilizarse, pero no se descartan nuevas crecidas
- El PSOE de Zamora presenta propuestas de juventud y tercera edad en Toro