El caudal del Duero a su paso por Toro asciende a los 1.130 metros cúbicos y anega algunas zonas

Toro se mantiene alertado por la Confederación Hidrográfica del Duero ante el riesgo de desbordamiento del río Duero. Actualmente, su nivel alcanza los 5,47 metros y un caudal de 1.130 metros cúbicos por segundo, con evolución ascendente. "Se espera que el peor día vaya a ser el miércoles", informa Yoseba Revidiego, jefe de la Agrupación Protección Civil de Toro

"La zona más afectada es la de la Bardada y, actualmente, está empezando a llegar el agua a la pradera del Cristo de las Batallas", afirma Revidiego.

Los vecinos de las zonas cercanas al río fueron advertidos hace unos días por Protección Civil. "El agua ya ha afectado a fincas de recreo y otras destinadas a cultivos", reporta el jefe de la Agrupación. Además del Duero, el río Guareña se encuentra desbordado con un nivel de 2,71 metros y un caudal de 35,46 metros cúbicos por segundo, también con evolución ascendente.

Noticias relacionadas

Protección Civil pide encarecidamente extremar la precaución y respetar la señalización. Entre las zonas acotadas, se encuentra el Puente de Piedra, siendo este el foco “que puede concentrar a más personas debido a su interés turístico”, valora Revidiego. Para cualquier consulta, se ha habilitado el teléfono de atención 683 41 29 48.