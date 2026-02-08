Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El autobús interactivo "Creactivity" se encuentra instalado en Toro

Permanecerá ubicado en la Plaza Mayor hasta el miércoles 11 de febrero

El autobús interactivo de EduCaixa en la Plaza Mayor de Toro.

El autobús interactivo de EduCaixa en la Plaza Mayor de Toro. / Cedida

Yago Costoya

El autobús interactivo de EduCaixa lleva instalado desde el jueves 5 y permanecerá abierto los días 9,10 y 11 de febrero. Se encuentra situado en la Plaza Mayor, frente al Ayuntamiento de Toro.

Se trata de un espacio-taller para niños de a partir de 7 años, donde se practica el "arte de pensar con las manos", fomentando la creatividad, espíritu emprendedor, la cooperación y la reflexión.

El horario de apertura es de 9:00 a 14:00 horas por las mañanas, mientras que por las tardes es de 16:00 a 18:30 horas. Los niños pueden acudir de forma individual o acompañados.

