El autobús interactivo "Creactivity" se encuentra instalado en Toro
Permanecerá ubicado en la Plaza Mayor hasta el miércoles 11 de febrero
El autobús interactivo de EduCaixa lleva instalado desde el jueves 5 y permanecerá abierto los días 9,10 y 11 de febrero. Se encuentra situado en la Plaza Mayor, frente al Ayuntamiento de Toro.
Se trata de un espacio-taller para niños de a partir de 7 años, donde se practica el "arte de pensar con las manos", fomentando la creatividad, espíritu emprendedor, la cooperación y la reflexión.
El horario de apertura es de 9:00 a 14:00 horas por las mañanas, mientras que por las tardes es de 16:00 a 18:30 horas. Los niños pueden acudir de forma individual o acompañados.
- La ausencia de herederos obliga al Ayuntamiento de Toro a derribar un edificio en ruinas
- El 'sangrado' de pozos: una antigua práctica para frenar las filtraciones de agua a bodegas de Toro
- Alerta amarilla en Toro por la crecida del Duero: cortados los accesos al Puente de Piedra
- Toro activa la alerta roja ante el riesgo inminente de desbordamiento del Duero
- Los quintos de Toro dan un paso hacia la madurez
- El segundo premio de la Lotería Nacional de este sábado ha tocado en Toro
- Toro mira al Duero: El caudal tiende a estabilizarse, pero no se descartan nuevas crecidas
- El PSOE de Zamora presenta propuestas de juventud y tercera edad en Toro