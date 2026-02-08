El autobús interactivo "Creactivity" se encuentra instalado en Toro

El autobús interactivo de EduCaixa lleva instalado desde el jueves 5 y permanecerá abierto los días 9,10 y 11 de febrero. Se encuentra situado en la Plaza Mayor, frente al Ayuntamiento de Toro.

Se trata de un espacio-taller para niños de a partir de 7 años, donde se practica el "arte de pensar con las manos", fomentando la creatividad, espíritu emprendedor, la cooperación y la reflexión.

El horario de apertura es de 9:00 a 14:00 horas por las mañanas, mientras que por las tardes es de 16:00 a 18:30 horas. Los niños pueden acudir de forma individual o acompañados.