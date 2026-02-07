Toro activa la alerta roja ante el riesgo inminente de desbordamiento del Duero

La Confederación Hidrográfica del Duero ha activado la alerta roja en Toro ante la posibilidad de un desbordamiento del río a su paso por la ciudad. El nivel del Duero ha alcanzado ya los 4,13 metros y un caudal de 814 metros cúbicos por segundo, con una evolución claramente creciente en las últimas horas, lo que ha obligado a intensificar las medidas de prevención.

Protección Civil de Toro ha lanzado un mensaje directo a los propietarios de fincas próximas a la ribera, instándoles a "elevar los bienes móviles, asegurar refugio para el ganado y seguir al pie de la letra todas las indicaciones oficiales". El objetivo: minimizar daños en caso de que el agua sobrepase el cauce.

Máxima prudencia

El aviso también se dirige a los curiosos que se acercan a observar el caudal: se pide máxima prudencia y respetar los accesos cortados, ya que la fuerza del agua puede resultar extremadamente peligrosa incluso sin llegar al desbordamiento.

"Respetar la señalización puede salvar vidas, el río trae mucha corriente y otros años hemos tenido algún susto. No han ocurrido en Toro, pero sí en otras zonas cercanas", asegura Yoseba Revidiego, jefe de Protección Civil de Toro.

Mientras tanto, los voluntarios de la Agrupación de Protección Civil de Toro continúan trabajando sobre el terreno, monitorizando la evolución del caudal en tiempo real y preparados para actuar si la situación empeora.

Para cualquier consulta, se ha habilitado el teléfono de atención 683 41 29 48.