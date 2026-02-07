El segundo premio de la Lotería Nacional de este sábado ha tocado en Toro

El segundo premio de la Lotería Nacional del sábado 7 de febrero ha correspondido al número 03.365, que se ha repartido por distintos puntos de la geografía española. Entre ellos se encuentra Toro, donde se han vendido tres décimos en el bar La Buhardilla. En Castilla y León, también han resultado agraciadas las capitales de Ávila y Palencia.

El primer premio, de 60.000 euros el décimo, ha recaído en el número 97.617, que se ha vendido en las capitales de Huelva y Burgos, como también en Galapagar (Madrid).