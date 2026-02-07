Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El segundo premio de la Lotería Nacional de este sábado ha tocado en Toro

Tres décimos vendidos en el bar La Buhardilla de Toro han sido premiados con 12.000 euros

Propietarios y empleados del bar La Buhardilla de Toro.

Yago Costoya

El segundo premio de la Lotería Nacional del sábado 7 de febrero ha correspondido al número 03.365, que se ha repartido por distintos puntos de la geografía española. Entre ellos se encuentra Toro, donde se han vendido tres décimos en el bar La Buhardilla. En Castilla y León, también han resultado agraciadas las capitales de Ávila y Palencia.

El primer premio, de 60.000 euros el décimo, ha recaído en el número 97.617, que se ha vendido en las capitales de Huelva y Burgos, como también en Galapagar (Madrid).

