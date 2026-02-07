El PSOE de Zamora presenta propuestas de juventud y tercera edad en Toro

El PSOE de Zamora ha presentado este viernes en Toro las nuevas propuestas en materia de juventud y tercera edad dentro de la elaboración del programa electoral para las próximas elecciones autonómicas.

Iñaki Gómez comienza destacando que las propuestas que presenta el PSOE de Castilla y León son “fruto de la escucha activa”, describiendo la candidatura por Zamora como “renovada, encabezada por gente joven, honesta, preparada y trabajadora”.

También informa de la mesa redonda que se celebró en Zamora el jueves 5 de febrero, convocada por el Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública de Zamora. En ella, acudieron diferentes representantes políticos, “pero no asistió el Partido Popular”, añade Gómez. Asevera que el consenso fundamental al que se llegó en el tema sanitario fue “que está empeorando su funcionamiento”. Por ello, Gómez reconoce que hay que “poner el foco en los mayores”, ya que considera que una gran parte de ellos “abandonan los municipios para encontrarse a mayor proximidad de los hospitales”.

Entre las propuestas mencionadas, destaca una Ley Integral de las Personas Mayores de Castilla y León, que “ordene todas las acciones y políticas dirigidas a ellos”. También propone “una atención en los CEAS en un plazo inferior a una semana” y, en casos de urgencia social, “durante el mismo día”. Para combatir la soledad no deseada plantea programas de actividades que “fomenten la convivencia”, mientras que para aquellos que están solos, pero no se sienten solos, “garantizar la independencia y seguridad en el ámbito domiciliario”.

Por otra parte, destaca un Plan de Ayudas para la Adaptación de Viviendas, con el que pretende “mejorar el actual y aumentar la cuantía presupuestaria”. “Nuestro compromiso es que todas las personas en situación de dependencia reciban todos los servicios y prestaciones para mantener su autonomía, permaneciendo en su entorno social y familiar el mayor tiempo posible”, afirma Gómez.

Reconoce que hay que “potenciar el desarrollo de los Centros de Vida Activa”, como también aprobar un Plan Autonómico de Residencias Públicas para “garantizar la cobertura en cada comarca y ampliar la red de Centros de Día”. Propone el "impulso" de políticas de envejecimiento activo e “incluir en la legislación el edadismo como una forma de discriminación”. Finalmente, concluye su intervención destacando “la creación de servicios de acompañamiento a los mayores en la Administración Pública para facilitar los trámites”.

María Velasco centra su intervención en los problemas de los jóvenes que considera más importantes según “lo que he visto como docente en las aulas”, reconoce. “Hemos normalizado que se vayan de Castilla y León”, afirma Velasco. Por ello, quiere incidir en que “las personas que quieran quedarse se queden, mientras que las que se han ido “puedan volver”.

Plantea un Plan Retorno que “a través de bonificaciones pueda potenciar que los primeros empleos de los jóvenes sean en empresas de Castilla y León”. Además, considera que “nos hemos quedado atrás en el teletrabajo”, cuyo impulso lo percibe como “una manera de devolver a los jóvenes a los pueblos”. Velasco también reconoce que económicamente “no es lo mismo vivir en una capital que en un municipio”. Por ello, considera en esta alternativa laboral, “una oportunidad para que los jóvenes puedan ahorrar y establecerse, en algún momento, en el mundo rural”

A su vez, propone “aumentar los parques de vivienda”, para a partir de ahí, “facilitar alquileres sociales para que puedan acceder a ellos”. Velasco considera necesario crear “urgentemente” un Plan Integral de Salud Mental y otro de Prevención del Suicidio. Para ello, detecta las claves “en una formación que sea trasversal”. Propone también la necesidad de “incrementar la financiación en los espacios participativos para los jóvenes”, lo que percibe como una oportunidad en la que ellos puedan manifestar “ los problemas que tienen y proponer soluciones”. De esta manera, considera que en política no se verían siempre “las mismas caras”, además de “aportar valor a la comunidad”, porque serían “los primeros en quedarse y plantear políticas activas”, reconoce Velasco. “En Castilla y León el cambio no debería ser una amenaza, sino la oportunidad de mejorar”, concluye.