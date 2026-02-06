Toro celebra el protagonismo de las Águedas

Las toresanas han continuado la tradicional fiesta de Santa Águeda, reuniendo la participación de alrededor de 100 mujeres. La celebración ha contado con el reconocimiento de Joaqui Vega como mayordoma, una misa, una comida y una degustación de churros con chocolate.

Engalanadas con trajes regionales y mantones de Manila, las toresanas han festejado a su patrona en una jornada que simboliza la fuerza y el protagonismo femenino.

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Toro ha albergado el acto principal, la entrega del bastón de mando, en el que Joaqui Vega ha sido reconocida como mayordoma de la festividad por Ángeles Medina, la alcaldesa de la ciudad, mientras que la cinta ha sido colocada por Elena Noales.

Fiesta de Santa Águeda en Toro de 2026. / Yago Costoya

Medina ha reconocido la participación de todas las mujeres, recordando que “cuando era joven, hubo años en los que participaron solo cuatro”. También ha dado la bienvenida a las nuevas participantes, reconociendo que "ellas pueden lograr que perdure esta celebración", que representa “lo que significa la mujer y la libertad”. Además, ha destacado la importancia de "conservar las tradiciones del pasado", porque "eso significa perpetuar el futuro". A su vez, la alcaldesa ha resaltado que "lo que aprendimos de nuestras madres y de nuestras abuelas" es lo que "nos identifica como únicas".

Por su parte, la mayordoma ha agradecido a “todas las personas que hacen posible este día” y ha querido recordar “a quienes ya no están”. Vega ha descrito que el ejemplo de Santa Águeda “nos recuerda que incluso en los momentos más duros, la fe, la unión y la esperanza pueden más que el miedo”. De esta forma, ha señalado que la historia de la patrona “sirva para inspirarnos a seguir caminando con fuerza, respeto y solidaridad”. También ha reflejado “que es un día para sentirnos orgullosas” y ha puesto en valor el papel de todas las mujeres “que diariamente sostienen nuestras provincias, nuestros pueblos y nuestras tradiciones.”

La jornada ha continuado con una misa en honor a Santa Águeda, celebrada en la iglesia de San Julián de los Caballeros. A continuación, ha tenido lugar una comida de hermandad en un restaurante de la ciudad y, posteriormente, una degustación de churros con chocolate.