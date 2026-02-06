Toro acogerá la exposición interactiva "Mucha tela... Hilando un futuro sostenible"

La muestra seleccionada por la Cruz Roja podrá contemplarse en Toro entre el 9 y el 13 de febrero en la Casa de Cultura, acompañada del cuentacuentos "Viajando al País de Mucha Tela" y talleres prácticos intergeneracionales.

La propuesta tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre el impacto social y ambiental de la moda rápida, así como promover alternativas desde la economía circular, el consumo responsable y la recuperación de saberes tradicionales.

La exposición, con entrada libre, podrá visitarse de lunes a viernes en horario de 10:00 a 13:00 y de 16:30 a 20:00 horas. A través de paneles, juegos y espacios participativos, el público podrá reflexionar sobre el ciclo de vida de una prenda de ropa y descubrir cómo nuestras decisiones de consumo "se relacionan con cuestiones globales como el agua y el cambio climático, la feminización de la pobreza o el derecho a un trabajo digno".

Actividades participativas

La muestra se completará con actividades dirigidas a diferentes públicos como el cuentacuentos infantil "Viajando al País de Mucha Tela". Este viaje narrativo interpretado por la Compañía Zolopotroko Teatro presenta dinámicas participativas y cuentos que invitan a la infancia para reflexionar sobre el consumo responsable. Se desarrollará en el CEIP Hospital de la Cruz con alumnado de Educación Infantil.

Por otra parte, tendrá lugar el martes 10 de febrero de 17:00 a 18:30 horas, con plazas limitadas, un taller intergeneracional y colaborativo. Se tratará de un espacio donde personas mayores, artesanas y jóvenes compartan saberes sobre reparación, reutilización y creatividad con la ropa y los tejidos.

“Queremos que esta exposición sea un punto de encuentro donde reflexionar, pero también donde ilusionarse con alternativas. La economía circular, el intercambio y los saberes tradicionales nos enseñan que otra moda es posible, más justa y sostenible”, explica Lidia Ramos, técnica del área de Cooperación Internacional de Cruz Roja en Castilla y León.

Noticias relacionadas

La exposición forma parte del proyecto de Educación Transformadora para la Ciudadanía Global “Mucha Tela que Cortar. Economía circular como contribución a la justicia, igualdad social y protección del medio ambiente”, financiado por la Junta de Castilla y León.