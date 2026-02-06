El "sangrado" de pozos: una antigua práctica para frenar las filtraciones de agua a bodegas de Toro

Ante las filtraciones detectadas en bodegas que se conservan en la calle Judería, el Ayuntamiento, en colaboración con los Bomberos de Toro, ha procedido a "sangrar" el pozo de una parcela municipal situada en la citada vía, práctica que recomienda realizar con periodicidad para frenar la entrada de agua en estancias subterráneas.

Con los trabajos de extracción del agua acumulada en el interior del pozo, que han sido coordinados por las concejalías de Urbanismo y de Seguridad Ciudadana, se ha pretendido contribuir a "encontrar una causa" que explique los problemas de filtraciones en bodegas subterráneas de la calle Judería, que han generado quejas vecinales.

La práctica de "sangrar" pozos se realizaba antiguamente y desde el Ayuntamiento se recomienda a los propietarios que extraigan el agua de forma periódica de los depósitos subterráneas para sanear las bodegas.

De hecho, el Ayuntamiento, con la colaboración de los Bomberos, además de extraer el agua del pozo en una parcela de su propiedad en la calle Judería, ha extendido esta práctica a otros edificios municipales.

Inspección

Esta actuación complementa la inspección realizada recientemente por la concejala de Obras, Ruth Martín, acompañada de técnicos del área municipal y responsables de la empresa concesionaria del servicio de agua en la ciudad, Acciona, a la mayoría de las bodegas de la calle Judería, con el fin de analizar su situación, comprobar si en su interior se acumula agua y el posible origen de las filtraciones.

En el marco de la revisión realizada, se han visitado tanto las bodegas de los vecinos que habían mostrado públicamente su malestar por las filtraciones y la acumulación de agua en su interior, como las de otros propietarios de estancias subterráneas que "nunca o casi nunca" habían trasladado advertencias al departamento municipal.

Agua acumulada en el interior de uno de los pozos en los que se ha intervenido. / Cedida

La inspección efectuada, según Martín, ha permitido a los técnicos municipales y a los responsables de Acciona comprobar que algunas bodegas de la calle Judería "tienen agua", especialmente las que se conservan en el tramo final de la vía, en las que "está escurriendo" y que los propietarios recogen con calderos y achican con bombas, además de estar pendientes de la evolución de las filtraciones.

No obstante, en otra bodega de un edificio deshabitado y enclavado en el tramo superior de Judería, próximo a la calle Perezal, también se ha podido constatar la existencia de agua en su interior.

Tanto el arquitecto municipal como el ingeniero del departamento de Obras, según Martín, "han tomado nota" de la situación de las bodegas visitadas para emitir los correspondientes informes, al igual que la empresa concesionaria del servicio de agua en la ciudad.

En este punto, la concejala de Obras recordó que "la responsable del servicio" es Acciona, por lo que es la empresa la que tendrá que adoptar medidas para frenar las filtraciones de agua y la humedad que se acumula en bodegas subterráneas de la calle Judería.