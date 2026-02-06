El grupo "Telares", un soplo de aire fresco para el carnaval de Toro

La idea de participar en el concurso de coplas de los carnavales de Toro comenzó a fraguarse en la boda de uno de sus integrantes.

Así nació el grupo "Telares", que el pasado año actuó por primera vez en el certamen, al que aportó un soplo de aire fresco.

Y es que, con sus divertidas letras y su cuidada puesta en escena, conquistó al público y al jurado, que le otorgó el primer premio por el inolvidable espectáculo ofrecido en el Teatro Fundos Latorre.

Aunque sus integrantes no esperaban ganar el máximo galardón del concurso celebrado en 2025, el reconocimiento supuso una inyección de moral muy importante para la consolidación del grupo que, por méritos propios, ya forma parte de la historia del carnaval de Toro.

Un total de 17 personas forman el grupo, al que sus integrantes definen como una "familia" y que, antes de su participación en el concurso de coplas, se disfrazaban el sábado de carnaval y, en algunas ocasiones, entonaban canciones, pero "veíamos que no era el contexto adecuado".

Aunque inicialmente se plantearon preparar una parodia para participar en el concurso del Domingo Gordo, en una de sus tradicionales cenas en la noche de Halloween surgió la propuesta: "¿y si salimos en las coplas?" La boda de un amigo e integrante del grupo supuso el empujón definitivo para constituir "Telares" y para inscribirse en el concurso de coplas celebrado el pasado año.

Primera actuación

De aquella primera actuación en el escenario del Teatro Fundos Latorre recuerdan que "empezamos muy nerviosos, pero a medida que íbamos cantando las coplas nos vinimos arriba", gracias, en parte, a la gran acogida del público, que recompensó su espectáculo con sonoros aplausos.

"De todos los ensayos que hicimos, lo que mejor salió fue el directo", reconocen los miembros de "Telares", quienes también destacan el apoyo del resto de participantes en el concurso, especialmente de los miembros de la murga "Fuleros-Dindoneros", que "nos trataron muy bien, antes y después de la actuación" y que, incluso, "nos hicieron el pasillo" cuando, después de entonar las coplas, regresaron al liceo del Teatro para seguir el certamen.

Ganar el concurso de coplas en su primera actuación ha añadido presión a "Telares", cuyos integrantes reiteran que "no nos lo esperábamos". Por este motivo, consideran que tocar el cielo en su debut "nos puede hacer perder un poco esa inocencia" con la que, por primera vez, pisaron el escenario para compartir sus coplas con el público. No obstante, en su segunda participación, el grupo tratará de contagiar a los espectadores su pasión por los carnavales porque, como matizan, "amamos Toro y amamos el carnaval".

Desde el pasado mes de noviembre el grupo ha intensificado los ensayos y, aunque parte de sus integrantes residen fuera de Toro, se comunican casi a diario a través de un grupo de WhatsApp, en el que "mandamos audios, los borramos, discutimos y, al final, pulimos detalles".

Propuestas

Todos los miembros de "Telares" aportan ideas y propuestas para las coplas, porque "todo el que quiera puede componer letras". Eso sí, todas las decisiones se someten a votación, porque en el seno del grupo impera una democracia que todos sus miembros respetan.

Y en ese respeto radica en parte el secreto de un grupo en el que sus integrantes tienen "opiniones diferentes", por lo que intentan evitar cualquier conflicto para, al final, llegar a un punto de encuentro, recorrido que ha unido más a la "familia" de "Telares".

Los integrantes del grupo, en su primera actuación en el Teatro. / M. J. C.

A la hora de componer, la actualidad local es la que marca el compás de las coplas, que este año se centrarán en el "panorama de Toro".

Al margen de las voces, un pilar del grupo es el "maestro" Jaime que, a la guitarra, selecciona las canciones a las que adapta las letras de las coplas, que los "Telares" interpretan al ritmo que marcan también el otro guitarrista, Carlos, y Agustín, al cajón.

Hasta el sábado 14 de febrero, "Telares" intensificará los ensayos para pulir las letras y los acordes, ganar confianza y demostrar sobre el escenario del Teatro Fundos Latorre que el carnaval corre por sus venas y que tiene mucho que aportar a la fiesta.

Aunque sus miembros son conscientes de que este año la competencia es aún mayor que en la edición de 2025 por la inscripción de siete participantes, esperan volver a conectar con el público con unas coplas en las que la ironía, el ingenio y el buen humor serán el hilo conductor.

Decisiones futuras

De cara al futuro no descartan constituirse como murga carnavalera, paso que, de momento, "nos queda un poco grande". La decisión la adoptarán cuando comprueben si pueden "comprometerse", ya que formar parte de una murga implica salir el Domingo Gordo, en el desfile del martes de carnaval y en el "Entierro de la sardina".

Formar parte de una murga conlleva también preparar un disfraz de manufactura artesanal para cada edición festiva y, en la actualidad, no todos los miembros de "Telares" residen habitualmente en Toro, lo que supone un hándicap para asumir todos los compromisos exigidos.

No obstante, este año, además de en el concurso de coplas, sus miembros tienen previsto participar en la concentración de murgas y grupos que se celebrará el Domingo Gordo, a partir de las 12.00 horas en la plaza de La Colegiata, para compartir con más personas sus ácidas y divertidas coplas y, sobre todo, su pasión por el carnaval de Toro.