Protección Civil condecora a siete voluntarios de Toro por su labor en los incendios forestales de 2025

Siete voluntarios de la agrupación de Protección Civil de Toro serán condecorados este sábado, 7 de febrero, con la medalla “Incendios Forestales 2025”, que concede la Asociación Nacional de Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de España (ANAV).

La imposición de las medallas tendrá lugar en un acto que se celebrará, a partir de las 17.00 horas, en el Teatro Fundos Latorre y los siete voluntarios serán reconocidos por su intervención en los incendios forestales registrados el pasado verano en la provincia, durante los que colaboraron en la salvaguarda de la vida de las personas afectadas y en la protección de sus bienes.

En la gala intervendrán el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco; el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada; la alcaldesa de Toro, Ángeles Medina, y el delegado de ANAV en Castilla y León, José Luis García Pascual.

El evento contará con la actuación de la banda de cornetas y tambores “Bendito Cristo de las Tres Caídas” y se proyectará un vídeo con fotografías de los incendios en los que intervinieron los voluntarios de la agrupación de Toro.

Cristina Oliveros presentará la gala y la entrada al evento será libre y gratuita hasta completar el aforo del Teatro Fundos Latorre de Toro.

El Ayuntamiento de Toro ha expresado públicamente su agradecimiento a los voluntarios de la agrupación municipal "por su labor y disposición en todos los servicios que les son requeridos a lo largo del año y, especialmente, por la intervención humanitaria altruista y desinteresada llevada a cabo durante los incendios forestales de 2025" por la que serán condecorados.