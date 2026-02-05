Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una exposición reúne en Toro los carteles de carnaval presentados al concurso

La muestra, en la que también se exhibe la obra ganadora del certamen, permanecerá abierta en la Casa de Cultura hasta el 20 de febrero

Algunos de los carteles que se exhiben en la exposición inaugurada en la Casa de Cultura.

M. J. Cachazo

La Casa Municipal de Cultura de Toro acoge hasta el viernes 20 de febrero una exposición de las obras presentadas al concurso convocado por la concejalía de Festejos para elegir el cartel promocional de las próximas fiestas de carnaval.

En la muestra, también se exhibe el cartel que se alzó con el primer premio, "Donde la viuda baila", creado por Miguel López Borrero.

Las personas interesadas en admirar las obras presentadas al certamen, podrán recorrer la muestra hasta el 20 de febrero, en el horario habitual de la Casa Municipal de Cultura, es decir, de 10.00 a 13.00 horas y, por la tarde, permanecerá abierta desde las 16.30 hasta las 20.00 horas.

Todas las obras que conforman la muestra son originales, ya que en las bases del concurso, la concejalía de Festejos ya advirtió de la prohibición de utilizar Inteligencia Artificial en el proceso de creación.

El Ayuntamiento ha animado a los vecinos de Toro y a los visitantes a que se acerquen a la Casa Municipal y disfruten de la exposición de carteles.

