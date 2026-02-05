Cortados los accesos al Puente de Piedra de Toro por la crecida del Duero

La crecida del caudal del río Duero a su paso por Toro y la alerta amarilla por fuertes rachas de viento han obligado a adoptar medidas de prevención para evitar posibles incidentes.

Una de las medidas adoptadas es el corte de los accesos al Puente de Piedra y a "La Bardada" por "motivos de seguridad", tal y como ha informado este jueves el Ayuntamiento de Toro.

Puente de piedra en el que han sido cortados los accesos por la crecida del Duero. / Cedida

Además, ha justificado la prohibición de acceder al Puente de Piedra y a la Bardada en que durante la pasada noche se ha incrementado notablemente el nivel del río Duero, que en la mañana de este jueves alcanza supera ya los 3,60 metros de altura, mientras que el caudal roza los 700 metros cúbicos por segundo, según la última actualización del Sistema Integrado de Redes de Control Automáticos (SAID Duero) de la Confederación Hidrográfica del Duero.

El citado sistema de control advierte también de la tendencia al alza tanto del caudal como del nivel del río Duero en las próximas horas, por lo que se podrían producir desbordamientos en la zona de La Bardada, en la vega de Toro.

Señalización que indica la prohibición de acceder al Puente de Piedra de Toro. / Cedida

Además, el Ayuntamiento alerta de que "el suelo se encuentra muy encharcado" por las continuas lluvias, lo que ha provocado "embalsamientos" de agua, a lo que hay que sumar el riesgo de caída de árboles y desprendimientos por el viento.

Por los motivos expuestos, el Ayuntamiento solicita "máxima precaución" a los vecinos, a los que también pide que respeten la señalización y que eviten acercarse a la zona del Puente de Piedra, cuyos accesos han sido cortados.

Zona en la que están enclavados los chiringuitos del río en la que se ha cortado el paso. / Cedida

Del mismo modo, insta a los vecinos propietarios de parcelas próximas al cauce del río a que "pongan a salvo" animales, maquinaria o enseres de valor.

La vigilancia sobre la evolución del río Duero se mantendrá a lo largo de la jornada y el Ayuntamiento recuerda a los vecinos que ante cualquier incidencia deben ponerse en contacto con el servicio de Emergencias 112 o con Protección Civil de Toro.