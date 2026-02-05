La AECC de Toro se suma a la reivindicación de una atención oncológica más humana e integral

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, el miércoles 4 de febrero, la AECC de Toro ha celebrado un acto en la plaza de Santa Marina, en el que Pilar Díez, paciente y voluntaria de la asociación ha dado voz al manifiesto.

La lectura ha señalado que diariamente alrededor de 800 personas reciben un diagnóstico de cáncer en nuestro país, cambiando por completo sus vidas y la forma de medir su tiempo. Además, “el cáncer, para cada paciente, y su entorno, es único”, lo que se traduce “en unas necesidades concretas". El manifiesto ha reivindicado la importancia de entender que no solo tiene consecuencias en la salud, también tiene implicaciones en otros aspectos. Por ello, "escuchar la voz del paciente debe ser una prioridad para entender y comprender, pero también para adaptar la atención a las necesidades de cada persona".

La lectura ha reclamado un nuevo modelo de atención más humano e integral que genere nuevos espacios asistenciales y fomente el bienestar y la formación de los profesionales sanitarios. Para ello, subraya la necesidad de considerar el bienestar psicológico y social “como un derecho estructural, inseparable del cuidado clínico a lo largo del proceso asistencial”. También defiende que se garantice el derecho a que cada persona comprenda su situación y tome decisiones informadas sobre su salud, así como mejorar todos aquellos aspectos que determinan la experiencia de los pacientes.

Noticias relacionadas

Día Mundial contra el Cáncer

El manifiesto ha concluido explicando que el “4 de febrero es una oportunidad para aminorar los obstáculos, mejorar los entornos asistenciales y poner en valor la escucha de los pacientes”. Sin olvidar que humanizar “también es apoyar a quienes cuidan, porque su bienestar es también el bienestar de la persona con cáncer”.