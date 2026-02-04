Últimas inscripciones para participar en el Día Solidario en Toro por la investigación contra el cáncer

La asociación "Unidos Contra el Cáncer Toro y Provincia de Zamora" recuerda que el 22 de febrero organizará una jornada que incluye una misa y una comida, en la que se reconocerá a los nuevos socios de honor del colectivo y se premiarán proyectos de investigación.

Este año la asociación destacará al presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, al presidente de la Fundación Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, a la alcaldesa del Ayuntamiento de Toro, Ángeles Medina, a Sarcoma Challenge “El camino de Raquel”, a los Ayuntamientos de La Bóveda de Toro, Fuentelapeña y El Pego, al grupo Alegría Flamenca de Zamora y a Alejandra Matías, María José Iglesias, Beatriz Corral y Rocío Ledesma. La joyería Espa-Quarz de Carballino (Orense), recibirá el único distintivo que se entregará, en este caso, a una empresa de fuera de la provincia.

También tendrá lugar durante esta cita la entrega de cheques, de distintos importes, a los proyectos de investigación que el colectivo decide respaldar. Durante los seis años de vida de la asociación ya han recaudado “más de 176.000 euros”, afirma Ángel García, presidente del colectivo. Este año, con lo que se entregue en el Día Solidario, la cifra total “superará los 200.000 euros destinados a la investigación”.

El presidente de la asociación aprovecha la celebración del Día Mundial contra el Cáncer para reclamar "a la Junta de Castilla y León y al Gobierno central" que apoyen en mayor medida la investigación. “Sin ella, no se puede avanzar en los tratamientos de los pacientes oncológicos”, expresa García.

¿Cómo participar?

Los tickets pueden retirarse en la floristería La Toresana. Actualmente hay más de 200 personas apuntadas, por lo que, “aquellos que estén interesados en sumarse deberán darse prisa”, recalca García. El evento permanecerá abierto a inscripciones hasta el 22 de febrero o hasta completar el aforo de 300 personas.

Se solicita un donativo único de 35 euros para participar, que da acceso a dos autobuses, uno disponible desde Toro y otro que se desplazará por distintos puntos de la comarca de La Guareña. Ambos tendrán su destino en la ermita del Cristo de las Batallas, donde tendrá comienzo la jornada. También permite el acceso a la comida en la Bodega Divina Proporción, con los actos que allí se celebrarán.