Comienzan las obras de remodelación de los vestuarios de la piscina de verano de Toro

El proyecto, redactado por el técnico toresano Javier Matilla Samaniego, contempla una reforma completa de los dos edificios actuales, incluyendo los vestuarios masculino y femenino, aseos, zonas de duchas, área de taquillas, botiquín, dependencias para socorristas y personal de servicio.

La reforma tendrá un carácter integral y renovará las instalaciones de fontanería, carpintería, iluminación y revestimientos. Las obras han sido adjudicadas mediante licitación pública a la empresa Hijos de Segundo Hernández, que será la encargada de ejecutar la intervención.

Desde el Ayuntamiento solicitan comprensión "por las posibles molestias que pueda haber durante las obras para los usuarios del Polideportivo Municipal”. El plazo previsto de finalización es el mes de mayo de 2026, "garantizando que las instalaciones estén plenamente operativas para el inicio de la temporada de baño, que comenzará a finales de junio".

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Toro afirma que "continúa su compromiso con la mejora de las infraestructuras deportivas municipales, ofreciendo a los usuarios espacios modernos, accesibles y funcionales".