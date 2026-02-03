El Partido Popular se reúne con cooperativas agroalimentarias de Toro para recoger propuestas

Leticia García Sánchez, cabeza de lista del Partido Popular a las Cortes de Castilla y León por Zamora, acompañada de Ana Isabel Castaño Villarroel, también integrante de la candidatura, se han reunido el 3 de febrero en Toro con los responsables de las cooperativas Bodegas Covitoro y Naturduero. El encuentro ha tenido lugar con el objetivo de recoger sus inquietudes y propuestas de cara a la elaboración del programa de las próximas Elecciones Autonómicas.

García ha informado de los últimos avances y ha recordado "el compromiso de la Junta de Castilla y León, y de Alfonso Fernández Mañueco, con el cooperativismo en el sector agroalimentario". La cabeza de la candidatura del Partido Popular también ha destacado "las medidas para el fortalecimiento de las cooperativas, mejorando su dimensión empresarial, favoreciendo la modernización, impulsando la comercialización e incrementando su competitividad".

Zamora cuenta con 55 cooperativas agroalimentarias, 71 explotaciones comunitarias y dos cooperativas de segundo grado dentro del sector agropecuario, un ecosistema que, "además de generar actividad económica, refuerza la cohesión territorial, genera empleo estable y contribuye al asentamiento de población en el ámbito rural", recuerda.

Covitoro es una empresa con más de 50 años de historia, siendo, además, uno de los precursores de la Denominación de Origen Toro. Agrupa a cerca de 200 socios viticultores y gestiona alrededor de un millar de hectáreas de viñedo, "consolidándose como una pieza clave del cooperativismo agroalimentario y del importante sector vitivinícola de la provincia, dos pilares estratégicos para la economía y el empleo del medio rural", reconoce.

Por otra parte, Naturduero cuenta con 60 socios y alrededor de 300 hectáreas de cultivo. "Esta empresa ha desempeñado un papel esencial en el desarrollo del pistacho como cultivo alternativo", valora.

La reunión forma parte de una ronda de contactos que la candidata está manteniendo con los principales actores económicos y sociales de la provincia de Zamora para "construir un programa que ofrezca a las cooperativas y empresas del sector agroalimentario todas las herramientas necesarias para seguir creando empleo, fortaleciendo el tejido productivo del medio rural y aumentando su competitividad".