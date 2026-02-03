La ausencia de herederos obliga al Ayuntamiento de Toro a derribar un edificio en ruinas

El Ayuntamiento de Toro ha concluido el procedimiento de declaración de ruina de un edificio enclavado en la calle Canto, que conlleva su demolición para frenar los daños que estaba provocando en inmuebles de vecinos colindantes.

Ruth Martín, concejala de Obras y Urbanismo, destacó que el derribo del edificio declarado en situación de ruina lo asume el Ayuntamiento de forma subsidiaria, una vez dictada la correspondiente orden de ejecución de los trabajos.

Además, remarcó que la ausencia de herederos de la vivienda ha obligado al Ayuntamiento de Toro a cumplimentar un "trámite muy largo", ya que además de incluir un anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha tenido que realizar "publicaciones edictales".

Los trabajos de demolición del inmueble se financiarán con cargo a un contrato menor de obra, con el fin de minimizar riesgos y evitar que su estado de ruina ocasionara más problemas a los vecinos colindantes.

De hecho, como reconoció la concejala, ante el estado de ruina del edificio, el Ayuntamiento había remitido varios requerimientos, pero "como cada vez estaba peor" se decidió incoar un procedimiento y dictar una orden de ejecución para poder realizar los trabajos de demolición.

Una vez concluya la intervención prevista en el inmueble de la calle Canto, la "idea" es que la propiedad del solar pase a manos del Ayuntamiento de Toro.

Y es que, como recordó Martín, los antiguos propietarios habían contraído una deuda con el consistorio en concepto de impago de impuestos como el IBI, a lo que hay que sumar el coste de la redacción del proyecto de derribo de la vivienda y los trabajos de demolición.

La intervención en el edificio, ejecutada de forma subsidiaria por el Ayuntamiento, pone fin a un largo procedimiento que ha sido necesario cumplimentar por la ausencia de herederos.