"Tapiar" las entradas de edificios deshabitados en Toro: una obligación de los propietarios

Dos incendios en apenas un mes en el mismo edificio deshabitado situado en la céntrica calle Botellos de Toro ha puesto de relieve el problema del abandono de algunos inmuebles en la ciudad y el riesgo de que, por su deterioro y la inacción de sus propietarios, puedan producirse incidentes provocados por actos vandálicos que, además, ponen en peligro la integridad del resto de vecinos.

Tras los dos incendios registrados en el inmueble de la calle Botellos, se realizó una inspección del edificio y el Ayuntamiento ya dispone de un informe elaborado por el arquitecto municipal, documento que será remitido a los propietarios que, ahora, tendrán que adoptar diversas medidas para minimizar riesgos y para evitar nuevos incidentes.

La concejala de Obras y Urbanismo, Ruth Martín, destacó que, en base al informe elaborado por el arquitecto municipal, se requerirá a los propietarios que lleven a cabo diversas actuaciones.

No obstante, la medida más urgente que tendrán que poner en marcha es "cerrar" los accesos al edificio para que "no entre nadie". Y es que, como principal causa de los dos incendios registrados en diciembre y a mediados de enero en el inmueble de la calle Botellos, se baraja la posibilidad de que fueran originados por cigarrillos mal apagados o por hogueras prendidas por personas que accedieron al anterior sin permiso.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha responsabilizado a los propietarios de una presunta "negligencia" porque, en pocas semanas, "ha habido intrusiones" en el edificio porque los accesos no están tapiados.

Por otra parte, Martín ha reconocido que los dueños del inmueble eran conocedores del "problema", pero su inacción a la hora de tapiar los accesos ha derivado en que, en poco tiempo, los Bomberos de Toro hayan tenido que intervenir en dos ocasiones para extinguir sendos fuegos.

"Los inmuebles deshabitados tienen que estar cerrados para que no entre nadie y no se produzcan actos vandálicos" reiteró Martín, quien destacó también que, en el caso concreto del edificio ubicado en la calle Botellos, los propietarios tendrán que adoptar otras medidas adicionales de prevención.

Entre otras, y aunque no se ha detectado riesgo de desplomes hacia la vía pública, los dueños tendrán que retirar parte del alero y de las tejas de la cubierta que resultaron dañadas en el último incendio para evitar que puedan caer hacia la calle y golpear a algún peatón. Además tendrán que apuntalar "una zona" del edificio para evitar que "se siga cayendo".

Aunque tras el segundo fuego se decidió cortar temporalmente el tráfico en la calle Botellos hasta que la estructura del edificio fuera revisada por los técnicos, tras la inspección realizada por el arquitecto municipal, la vía ya se ha reabierto al paso de vehículos y de peatones.