Sonrisas mágicas en la residencia Virgen del Canto de Toro de la mano de Julio Rapado
El centro geriátrico agradece el gesto solidario de Sandra Iglesias que, con un festival celebrado en el Teatro, recaudó fondos con los que se ha sufragado la actuación del mago
El mago Julio Rapado ha provocado la sonrisa de los usuarios y trabajadores de la residencia Virgen del Canto de Toro, que han podido disfrutar de una actuación inolvidable gracias a la generosidad de Sandra Iglesias y de su Escuela de Baile.
Y es que la celebración del espectáculo de Julio Rapado en el centro geriátrico toresano ha sido sufragada con los fondos recaudados con el festival "Bailando por quienes nos cuidaron" celebrado recientemente en el Teatro Fundos Latorre, para rendir un sentido homenaje a los abuelos y abuelas y para concienciar a la sociedad sobre la importancia de arropar a las personas mayores.
Durante la actuación, Rapado contagió su buen humor a los usuarios y trabajadores, a los que también sorprendió con divertidos trucos de magia.
Responsables de la residencia Virgen del Canto han agradecido a Sandra Iglesias su generosidad y su solidaridad con las personas mayores, a las que rindió un emotivo homenaje con el festival celebrado en el Teatro Fundos Latorre.
De hecho, los fondos recaudados con la gala solidaria han sido empleados en la adquisición de material para las terapias ocupacionales que desarrollan cuatro residencias de Toro y para acercar la magia de Julio Rapado a sus usuarios.
- Los quintos de Toro dan un paso hacia la madurez
- Mantener viva la memoria es mantener viva a Claudia': Toro recuerda a la joven fallecida hace dos años tras ser atropellada
- Conchi Rodríguez, la pintora toresana que convirtió el arte en su refugio personal: 'Si no pinto, no vivo
- Los efectos de la nevada en Toro: así se vive el temporal en el municipio
- Ya conocemos los artistas que actuarán este año en las 'Noches de Toro
- Toro mira al Duero: El caudal tiende a estabilizarse, pero no se descartan nuevas crecidas
- La Diputación adjudica las obras del Parque de Bomberos Comarcal de Toro
- Toro celebrará el 22 de febrero el Día Solidario por la investigación contra el cáncer