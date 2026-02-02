Sonrisas mágicas en la residencia Virgen del Canto de Toro de la mano de Julio Rapado

El mago Julio Rapado ha provocado la sonrisa de los usuarios y trabajadores de la residencia Virgen del Canto de Toro, que han podido disfrutar de una actuación inolvidable gracias a la generosidad de Sandra Iglesias y de su Escuela de Baile.

Y es que la celebración del espectáculo de Julio Rapado en el centro geriátrico toresano ha sido sufragada con los fondos recaudados con el festival "Bailando por quienes nos cuidaron" celebrado recientemente en el Teatro Fundos Latorre, para rendir un sentido homenaje a los abuelos y abuelas y para concienciar a la sociedad sobre la importancia de arropar a las personas mayores.

Julio Rapado (a la izquierda) junto a un usuario de la residencia durante la actuación. / Cedida

Durante la actuación, Rapado contagió su buen humor a los usuarios y trabajadores, a los que también sorprendió con divertidos trucos de magia.

Responsables de la residencia Virgen del Canto han agradecido a Sandra Iglesias su generosidad y su solidaridad con las personas mayores, a las que rindió un emotivo homenaje con el festival celebrado en el Teatro Fundos Latorre.

De hecho, los fondos recaudados con la gala solidaria han sido empleados en la adquisición de material para las terapias ocupacionales que desarrollan cuatro residencias de Toro y para acercar la magia de Julio Rapado a sus usuarios.