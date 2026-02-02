La atención sanitaria se resiente en Toro por dos plazas vacantes de médico en el centro de salud

Dos plazas vacantes en la plantilla de médicos del centro de salud de Toro y la atención en el área de Pediatría condicionada a si la especialista está de baja laboral o disfruta de sus vacaciones, problema que persiste desde hace años.

Estas son las principales carencias en la asistencia sanitaria que se presta en el centro de salud de Toro, tal y como ha expuesto este lunes el portavoz del Movimiento en Defensa de la Sanidad de Pública de Zamora, Jerónimo Cantuche, en una asamblea informativa celebrada en el salón de plenos del Ayuntamiento.

Decenas de vecinos de Toro y de otros pueblos del Alfoz han asistido a la reunión informativa, en la que Cantuche y otros miembros de la plataforma realizaron un exhaustivo repaso por la situación actual de la atención sanitaria en la provincia e incidieron en problemas que también afectan a los toresanos, tales como las listas de espera de consultas externas.

Jerónimo Cantuche explica a los ciudadanos las deficiencias en la atención sanitaria. / M. J. C.

En este sentido, Cantuche recalcó que Zamora lidera el ranking de las provincias de la comunidad con más pacientes que esperan una cita con especialistas.

De hecho, aseguró que Zamora acumula un tercio de todos los pacientes de la comunidad incluidos en las listas de espera, problema al que añadió que "faltan" 36 especialistas en el hospital y 82 médicos de Atención Primaria.

Reiteró que Cantuche que las listas de espera son "un grave problema" y, a modo de ejemplo, destacó que Zamora es la provincia de la región que acumula más pacientes pendientes de una cita con los especialistas de Traumatología, situación que se repite en el caso de las consultas de Neumología y Urología.

En otras especialidades como Endocrinología o Ginecología, la media de días de espera para una consulta rebasa a la registrada en otras provincias de Castilla y León, mientras que en Oftalmología, se ha logrado reducir la lista con la incorporación de un Optometrista, que realiza un cribado de los pacientes.

En total, unos 22.000 zamoranos están incluidos en las listas de espera y 14.000 todavía no han recibido la citación para la primera consulta.

Por los motivos expuestos, Cantuche invitó a los ciudadanos de Toro y su Alfoz a participar en la manifestación en defensa de la sanidad pública que el día 21 se celebrará en Valladolid, protesta que también servirá para exigir un "cambio radical" en la atención sanitaria, después de 40 años de gobierno del Partido Popular y de 26 años al frente de la gestión de la sanidad pública en la comunidad.