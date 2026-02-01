Toro mira al Duero: El caudal tiende a estabilizarse, pero no se descartan nuevas crecidas
Protección Civil vigilará el cauce durante los próximos días por si fuera necesario adoptar medidas adicionales al corte de senderos y caminos próximos al Duero
Aunque "de momento no hay riesgo de desbordamiento y el caudal del río tiende a estabilizarse", Protección Civil vigilará durante los próximos días el cauce del Duero a su paso por Toro, por si fuera necesario adoptar medidas adicionales al corte de senderos y de caminos.
Así lo ha confirmado el jefe de la agrupación de voluntarios, Yoseba Revidiego, quien advirtió de que el caudal del río "podría seguir creciendo" en los próximos días, lo que obligará a extremar la vigilancia.
Ante el aumento del caudal registrado el viernes, "por prevención" se decidió cortar el paso en senderos y caminos situados en el entorno de la vega que, por experiencia de otras crecidas, se anegan con facilidad.
Reiteró Revidiego que, por el momento, "no hay riesgo de desbordamiento " y, por tanto no se prevén daños en fincas o en "bienes de personas".
No obstante, solicitó a los ciudadanos que respeten la señalización que se ha instalado en el entorno del cauce por motivos de seguridad y para evitar caídas o que vehículos puedan quedar atrapados en el barro.
Con la última crecida se han llegado a alcanzar unos picos máximos de casi 495 metros cúbicos por segundo y una altura de 2,63 metros.
Por la experiencia de avenidas anteriores, como recordó Revidiego, si el caudal alcanza una altura de 3,5 metros se declarará la alerta y, si llega a 4, el río pondría en peligro bienes de las personas.
