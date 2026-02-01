Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crecida del Duero en ZamoraEl dueño de General de Cuadros Eléctricos, a la cárcelBaloncesto: CB Zamora - Palmer BasketFuneral de Agustín Fadón, víctima trenes AdamuzAyudas para prevenir incendios forestales en montes privados
instagramlinkedin

La pegada de pasquines abre el 25 aniversario de los quintos de Toro de 2001

La fiesta proseguirá el 7 de febrero con una misa en la iglesia de Santa María de Arbas y la entonación de la copla

Participantes en la pegada de pasquines de los quintos de 2001. | CEDIDA

Participantes en la pegada de pasquines de los quintos de 2001. | CEDIDA

M. J. Cachazo

Quintos de 2001 han inaugurado la conmemoración de su 25 aniversario con la tradicional pegada de pasquines. Para una cita festiva tan especial, los quintos eligieron divertidos disfraces con los que en la noche del sábado recorrieron la ciudad para pegar pasquines en las viviendas de familiares y seres queridos.

El 25 aniversario proseguirá el próximo sábado 7 de febrero con una misa que, a las 10.30 horas, será oficiada en la iglesia de Santa María de Arbas.

Noticias relacionadas y más

Una vez concluida la ceremonia religiosa, los quintos "subirán" acompañados por una charanga hacia la Plaza Mayor, donde sobre las 14.00 horas, volverán a entonar la copla en el balcón del Ayuntamiento y rememorarán uno de los momentos inolvidables de la fiesta con la que, hace 25 años, celebraron su mayoría de edad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents