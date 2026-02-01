Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Novedades en el concurso de coplas de carnaval de Toro: ¿dónde y cómo comprar las entradas?

El Ayuntamiento introduce una nueva modalidad para adquirir las localidades del espectáculo, que salen a la venta el viernes 13 de febrero

Integrantes de la murga "Las Marujas" en el concurso de coplas celebrado el pasado año en el Teatro.

Integrantes de la murga "Las Marujas" en el concurso de coplas celebrado el pasado año en el Teatro. / M. J. C. (Archivo)

M. J. Cachazo

El concurso regional de coplas es, sin duda, uno de los eventos que más interés despierta entre los aficionados al carnaval en Toro. Este año tendrá lugar el sábado 14 de febrero en el Teatro Fundos Latorre y, por primera vez, las entradas para disfrutar del certamen se podrán adquirir, tanto en la taquilla del liceo como vía online.

Las localidades para el concurso regional de coplas se pondrán a la venta el día antes de su celebración, es decir, el viernes 13 de febrero y, como máximo, se podrán retirar dos por persona.

En las taquillas del Teatro Fundos Latorre se pondrán a la venta un total de 150 entradas, en horario de 10.00 a 12.00 horas.

La segunda modalidad habilitada este año por el Ayuntamiento, es adquirir las localidades vía online en vivetoro.sacatuentrada.es, a partir de las 12.00 horas del viernes 13 de febrero, y en total se pondrán a la venta otras 150.

El cambio de las sillas de los palcos por parte del Ayuntamiento ha permitido ampliar el aforo del Teatro Fundos Latorre, por lo que, en la edición de este año, más personas podrán disfrutar del concurso regional de coplas de carnaval.

