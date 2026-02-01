Convocada una asamblea informativa para analizar la situación sanitaria en Toro
El movimiento en defensa de la sanidad insta a los ciudadanos a participar en la reunión y a sumarse a la manifestación del 21 de febrero en Valladolid
El salón de plenos del Ayuntamiento acogerá este lunes 2 de febrero, a partir de las 19.00 horas, una asamblea en la que el movimiento en defensa de la sanidad pública de Zamora expondrá la situación sanitaria en la zona básica de salud de Toro y en la provincia e instará a los ciudadanos de la comarca a que participen en la manifestación que se celebrará el 21 de febrero en Valladolid.
Durante la asamblea, representantes de la plataforma provincial impartirán una charla en la que explicarán la situación real de la sanidad en la provincia y su "devastación".
Del mismo modo, con la convocatoria de la asamblea informativa en Toro también se pretende instar al Ayuntamiento a que, como en otras ocasiones, ponga un autobús a disposición de los vecinos que quieran asistir a la manifestación de Valladolid, con el fin de facilitar su participación y para que, durante el acto de protesta, reivindiquen una atención sanitaria digna y de calidad.
