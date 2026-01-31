Los quintos de Toro dan un paso hacia la madurez

Toro ha revivido este sábado una de sus fiestas más arraigadas, en la que los quintos y quintas que este año cumplen la mayoría de edad fueron los protagonistas.

La cita con la tradición arrancó a primera hora de la mañana con la misa oficiada en la iglesia de Santa María de Arbas. Familiares, amigos y vecinos arroparon a los 69 quintos y quintas que, visiblemente nerviosos, repasaban sus atuendos de gala y sus peinados, tras su madrugador paso por la peluquería.

Los quintos lucieron trajes con corbata y el tradicional brazalete con los colores de la bandera de España, mientras que las quintas eligieron para una cita tan especial elegantes vestidos de gala y prendas de abrigo para combatir el frío adornadas con las escarapelas.

La primera parada de una larga jornada festiva fue la iglesia de Santa María de Arbas en la que el sacerdote, Pedro Faúndez, ofició la misa en honor de los quintos. En la homilía, el párroco resaltó que la fiesta de los quintos supone "compartir" un momento muy especial de la vida de los jóvenes con sus compañeros, con su familia y con Dios.

Además, recordó que la "quintada" representa "un cambio de época, de vida y de elección", en la que, a partir de ahora, los jóvenes tendrán que afrontar una realidad que "no siempre tiene un final feliz".

Por otra parte, Faúndez precisó que la fiesta de los quintos de Toro ha coincidido este año con la de San Juan Bosco, patrono de la juventud, y cerró su alocución implorando protección para los toresanos y toresanas que este año dan un paso importante hacia la madurez.

Una vez concluida la misa, los quintos y quintas entonaron la tradicional copla desde el altar mayor de la iglesia en uno de los momentos más esperados de la fiesta.

Durante buena parte de la mañana, los jóvenes recorrieron los hogares de los quintos y las calles de la ciudad para reencontrarse en el Arco del Reloj, desde el que iniciaron el esperado desfile hasta el Ayuntamiento, acompasado por el ritmo marcado por una charanga.

GALERÍA | Toro arropa a sus quintos / M. J. Cachazo

En el interior del salón de plenos aguardaba la alcaldesa, Ángeles Medina, quien recibió a los 69 jóvenes. En un breve discurso, Medina agradeció a los quintos y quintas su "civismo", especialmente en la noche de pegada de los pasquines.

Además, la alcaldesa felicitó a los participantes en la fiesta porque este año cumplen la mayoría de edad, salto que supone adoptar decisiones "con la cabeza fría" porque "de ellas dependerá vuestro futuro".

Al grito de "¡que bote la alcaldesa!", invitación que fue aceptada por Medina, prosiguió la recepción oficial en el Ayuntamiento que, como manda la tradición, fue clausurada con la salida de los jóvenes a la balconada del edificio para entonar la tradicional copla, compuesta por Manuel Gato y David Rivas, ante las numerosas personas que se congregaron en La Glorieta y en la Plaza Mayor.

Tras la emoción de una intensa mañana, quintos y quintas recuperaron fuerzas en el recorrido por las casas de sus familiares y en una comida de hermandad para proseguir por la noche con la fiesta que se prolongará hasta altas horas de la madrugada y de la que, para siempre, guardarán un recuerdo imborrable en sus corazones.