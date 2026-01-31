"Mantener viva la memoria es mantener viva a Claudia": Toro recuerda a la joven fallecida hace dos años tras ser atropellada

“Mantener viva la memoria es mantener viva a Claudia”. Con estas palabras, personas allegadas a Claudia Carrasco Villarroel, la joven toresana de 17 años que el 31 de enero de 2024 perdió la vida tras ser atropellada en un paso de peatones, han querido evocar un recuerdo imborrable en el corazón de su familia y de todos aquellos que la conocieron.

Toro ha amanecido este sábado, 31 de enero recordando a la joven con ramos de flores colocados junto al lugar en el que tuvo lugar el trágico siniestro, así como con unas llamativas pegatinas en el paso de cebra en el que la joven fue atropellada a modo de recordatorio y para advertir que “tú podrías ser Claudia”, cuya vida, sueños e ilusiones se truncaron hace dos años mientras cruzada en uno de los pasos de peatones de la carretera de Medina de Rioseco.

Flores colocadas junto al paso de peatones en el que tuvo lugar el atropello. / Cedida

Las flores y las pegatinas evocan este sábado 31 de enero el recuerdo de Claudia y mantienen viva su memoria en una ciudad que no olvida la tragedia.

La casualidad o el destino han querido que el segundo aniversario de tan triste pérdida coincida con la fiesta de los quintos de Toro que este año cumplen la mayoría de edad, celebración que Claudia preparaba con ilusión y que no pudo disfrutar, ya que perdió la vida pocos días antes de festejar un paso tan importante en su vida.

Dos años después, Toro sigue llorando la pérdida de Claudia a la que sus padres, familiares, amigos y toresanos no olvidan.