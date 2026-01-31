La crecida del caudal del Duero en Toro obliga a cortar un sendero

El aumento del caudal del río Duero a su paso por Toro en las últimas horas ha obligado a adoptar medidas de prevención como el corte del sendero que une el Puente de Piedra y el Puente de Hierro.

No obstante, según la última actualización este sábado del Sistema Integrado de Redes de Control Automáticas (Saih Duero) de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) tanto el nivel como el caudal del Duero en Toro han descendido en las últimas horas, después de alcanzar en la tarde del viernes unos picos máximos de casi 495 metros cúbicos por segundo y una altura de 2,63 metros-

Por el momento y la espera de la evolución del caudal, se ha decidido cortar el acceso al sendero que une los dos puentes y los voluntarios de Protección Civil están realizando un seguimiento del cauce ante posibles crecidas del caudal del río.

Desde el Ayuntamiento de Toro se ha realizado un llamamiento a los ciudadanos para que extremen la precaución y para que eviten transitar por las inmediaciones del Duero al objeto de evitar posibles incidentes.