La séptima edición de “Noches de Toro” contará con seis propuestas

Las "Noches de Toro" ofrecerán distintas citas repartidas entre el 4 de julio y el 15 de agosto. A partir del lunes 2 de febrero podrán adquirirse todas las entradas en la página web del Ayuntamiento.

La programación comenzará el 4 de julio con el espectáculo infantil “Pica Pica”, un show compuesto por música, humor y participación familiar. El grupo de teatro nació en 2010 y se encuentra actualmente de gira por el territorio nacional y Latinoamérica, con un repertorio que incluye canciones como El Baile de la Fruta, La Mané, Los Esqueletos, La Taza, etcétera.

El ciclo continuará el día 18 a cargo de la “Banda La Lira”, que ofrecerá un concierto que también contará con la presencia del grupo vallisoletano “Jimenos Band”. Durante este espectáculo se realizará un tributo a Joaquín Sabina, en el que podrá escucharse una selección de sus obras. “Esta cita tiene ya casi el lleno asegurado, la “Banda La Lira” es referente en la ciudad”, valora Javier López, concejal de Cultura y Educación de Toro.

Agosto arrancará el sábado 1 con el espectáculo familiar “Aurum. El legado de los cuentos”, una experiencia que reúne bandas sonoras de diversas películas de animación envueltas en una atmósfera protagonizada por la luz de las velas. El programa musical cuenta con la presencia de El Rey León, Aladdín, Pocahontas, La Sirenita, La Bella y la Bestia, Vaiana, Mulán, Frozen, Toy Story, Trazá, El Libro de la Selva y Coco. La entrada de estas tres primeras citas tendrá un coste de 10 euros.

La programación del día 7 de agosto contemplará la actuación humorística de Luis Piedrahita, que presentará “Stand-up Comedy”. La propuesta reunirá diversos monólogos, entre los que se encontrará material inédito. El precio del espectáculo serán 15 euros y durará en torno a una hora y veinte minutos.

El día siguiente, el ciclo se transportará a la bodega Divina Proporción, que ofrecerá distintos conciertos entre los que ya se ha desvelado el nombre de Carlos Ares, “uno de los artistas más punteros de la música indie”, describe Lucía San José, representante de la bodega.

Divina Proporción “puso el listón muy alto el año pasado con la presencia de Marlena, Carmesí, Marilia Monzón y Maref. Reunimos a más de 1.000 personas”, expone San José, quien estima que este año “el ambiente se podrá igualar”. “Hemos visto conciertos de Carlos Ares y estamos seguros de que el artista va a hacer saltar al público”, afirma. Las 200 primeras entradas de este festival podrán adquirirse por 20 euros, las siguientes se encontrarán a un precio más elevado.

San José agradece la colaboración del Ayuntamiento, “ya que se trata de una inversión muy grande” debido al escenario y el equipo de sonido que acompaña a la propuesta.

El encargado de ponerle fin al ciclo cultural, el 15 de agosto, será Mikel Erentxun, acompañado por su banda habitual: Rubén Caballero con la guitarra, Mikel Azpiroz con los teclados, Fernando Neira con el bajo e Igor Telletxea con la batería. Este año se celebra el 40º aniversario del grupo de rock Duncan Dhu, al que se le rendirá un homenaje. El coste de las entadas será de 15 euros.

Las “Noches de Toro” se encuentran dentro del programa “Toro Infinita”, la estrategia turística promocionada por el Ayuntamiento de Toro en la Feria Internacional de Turismo 2026. “Queremos invitar a que se animen todos sus amigos y contactos a vivir un espectáculo que realmente merece la pena”, expresa Francisco Rodríguez, concejal de Turismo.

De esta forma, “el Ayuntamiento de Toro apuesta por una programación diversa, accesible y de calidad”, manifiesta López. A su vez, describe que el objetivo de esta propuesta es dinamizar la vida cultural de la ciudad durante el verano, permitiendo que el turismo gane un aliciente más para que Toro siga convirtiéndose en “un destino de interior muy atractivo”.