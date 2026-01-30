Miguel López Borrero, ganador del cartel del Carnaval de Toro 2026

El Carnaval de Toro está a la vuelta de la esquina. Este año se celebrará entre los días 13 y 18 de febrero, con el cartel ganador del concurso, realizado por Miguel López Borrero, como imagen representativa.

El autor se ha sentido atraído por “la mezcla entre lo antiguo y lo moderno”, confiesa. Los colores que ha empleado son los que suele utilizar en sus ilustraciones, principalmente el rosa y el azul, aunque también ha incorporado el amarillo para las letras de “Carnaval”, así como otros tonos para la máscara que porta la figura, inspirada en “La vida rica”, cuadro de Delhy Tejero.

En el fondo de la composición aparecen representados la Colegiata de Toro y el Arco del Reloj. Además, López ha hecho un guiño al entierro de la sardina, tradicional acto de la festividad.

Este cartel podrá recogerse en la Oficina de Turismo. “Todo lo que sea exponerlo en Toro o fuera de él, es promoción para nuestra ciudad”, reconoce María Velasco, concejala de Festejos. El resto de propuestas que han participado en el certamen permanecerán expuestas en la Casa de Cultura.

“Estoy encantada de que haya ganado un toresano de pura cepa, que no pierde oportunidad de presentarse a ningún concurso”, asevera Velasco. La concejala también ha reconocido que se publicará el programa de Carnaval en breve, “aunque al ser una Fiesta de Interés Turístico Regional, la programación tiene que repetirse año tras año. Estamos trabajando en convertirla a nivel nacional”, afirma.