La magia y la risa llegan a la residencia Palacio de Valparaíso de la mano de Julito Rapado
La recaudación del festival solidario "Bailando por quienes nos cuidaron" hizo posible la actuación en el centro
La residencia Palacio de Valparaíso, un centro multiservicios especializado en la atención de personas con demencias, ha vivido una jornada especial gracias a la actuación del mago Julito Rapado. La iniciativa tuvo lugar fruto de la recaudación del festival solidario organizado por Sandra Iglesias el domingo 25 de enero en el Teatro Fundos Latorre de Toro. Todos los fondos obtenidos en el evento se destinaron a cuatro centros de atención a mayores de la localidad.
Desde la residencia destacan la importancia terapéutica que tiene reír para liberar la tensión y reducir el estrés. Describen que Rapado no solo ha sido capaz de provocar risas, también ha conseguido despertar emociones profundas como la sorpresa, el asombro y la ternura a través de una actuación que no exige memoria reciente ni orientación temporal.
"Cuando una persona disfruta de un espectáculo de magia, despierta su curiosidad, el juego y el placer, recordándoles y recordándonos, que siguen siendo personas más allá del diagnóstico", expresa Ana Fraile, responsable de comunicación de AFA Zamora.
