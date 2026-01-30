Conchi Rodríguez, la pintora toresana que convirtió el arte en su refugio personal: "Si no pinto, no vivo"

La artista toresana Conchi Rodríguez no recuerda un momento concreto en el que empezase a desarrollar su pasión por la pintura, directamente piensa que nació con un lapicero de la mano. Sus comienzos no fueron sencillos, ya que el trabajo creativo no estaba bien visto en su casa. Mientras sus padres le pedían que se dedicase a otra cosa, ella siempre tuvo claro que su vocación giraba en torno a esta disciplina. Tuvo, incluso, que dibujar a escondidas, aunque Papá Noel y los Reyes Magos sospechaban cuando leían su lista de deseos.

Durante estos primeros años, todo su conocimiento fue autodidacta, “aunque no era tan sencillo como es ahora, había muchos menos medios”, recuerda la creativa. También aprendió de Jesús Pinilla, a quien describe como un gran maestro y sobre todo buena persona, ya que le ha respaldado emocionalmente de manera significativa.

Sus primeros trabajos ligados a este campo artístico surgieron a través de la educación, donde comenzó impartiendo clases a tres niños que se reunían en su casa. Posteriormente, “se me fue de las manos”, bromea Rodríguez, ya que terminó ofreciéndolas a más de 70 personas, repartidas en distintos grupos. La artista considera que ha sido una de las mejores experiencias que le ha dado la vida, ya que además de enseñar, sobre todo, ha aprendido de forma notable. A su vez, Rodríguez se emociona cuando piensa en algunos de estos antiguos alumnos, que ya han crecido y siguen en el ejercicio, “y no como una obligación de sus padres”, recalca la pintora entre risas.

A través de Internet, algunas de sus obras se dieron a conocer y comenzó a recibir encargos de personas de distintas partes de España, principalmente preguntando por lo que Conchi disfruta más haciendo, los retratos. “Siempre que empiezo a trabajar con alguien nuevo les digo que soy de Toro, que tienen que venir a visitarnos”, afirma la creativa. Rodríguez lleva más de 20 años dedicados al dibujo a demanda, actividad que compaginó mientras impartía clases.

Durante su carrera artística, ha vivido distintas etapas y ha probado una gran cantidad de técnicas que le han ido surgiendo, “según me ha pedido el cuerpo”, asevera la creativa. Sus comienzos estuvieron marcados por la pintura pastel, ya que siempre le ha gustado trabajar con las manos. Continuó con la pintura china y posteriormente se especializó en óleos, ya que era lo que le solicitaban principalmente en los encargos. Su estilo lo define como “realista - hiperrealista”, marcado por una ambición que nunca se ha centrado en los grandes museos, sino en la felicidad que le aporta el hecho de pintar.

Conchi Rodríguez contempla algunas de sus obras expuestas. / Yago Costoya

Las obras de Rodríguez buscan expresar y provocar distintas reacciones en el público, no se pueden agrupar en ninguna temática específica ni en unos sentimientos concretos. La influencia por su tierra se refleja en distintos cuadros, lo que le ha llevado a retratar algunas de sus postales más emblemáticas, como la Colegiata de Toro o la Vega del río Duero. Sin embargo, pese a recibir una reacción prácticamente inmediata del público, que agotaba sus existencias, nunca ha querido centrarse exclusivamente en ello.

Tuvo que abandonar las clases progresivamente, con una profunda pena, ya que los encargos le ocupaban mucho tiempo y ella también quería dedicarle espacio a darle forma y pintura a sus propias ideas.

Hace dos años la vida le dio un golpe inesperado cuando le diagnosticaron repentinamente un cáncer. Los equipos sanitarios le recomendaron, en la medida de lo posible, que no dejase de pintar. “Si no pinto, no vivo”, reconoce Rodríguez, quien, pese a las dificultades, no ha dejado de darle color a lo que más le gusta hacer.

“He encadenado un esfuerzo tras otro esfuerzo”, admite la artista, que tuvo que abandonar el taller en el que trabajaba para dedicar un rincón en su casa, donde continuó con los encargos, adaptados a tamaños más pequeños y realizados en acuarela.

La pintora agradece el apoyo recibido de su familia y la sociedad toresana, así como al bar La Tinta, que le ha motivado a exponer allí sus últimos trabajos, una colección que presenta bajo el título “Para reír y pensar”. En este local también pueden adquirirse las obras, que por circunstancias de la vida “podrían haber sido diferentes, pero estoy muy orgullosa de ellas”, valora Rodríguez, sin borrar la sonrisa durante sus palabras.

Cuadros colgados entre estantes de botellas de vino. / Yago Costoya

La creativa ya había mostrado en este negocio anteriormente “Retratos del Mundo”, un conjunto de 25 obras que reúne rostros de personas de distintos países. Esta es una colección de la que nunca ha vendido ningún cuadro debido al especial cariño que les guarda, ya que los pintó durante una época marcada por pequeños huecos entre los encargos y las clases.

Durante estos dos últimos años, la pintura ha sido un gran refugio para su enfermedad. “He tenido ideas hasta ingresada en el hospital”, afirma Rodríguez. El mensaje que ha querido transmitir, en apoyo a las personas que estén atravesando circunstancias complicadas es que “hay que seguir, yo he continuado mi camino y tenía claro que mi camino era este”, añade Conchi Rodríguez, autora de unos cuadros en los que cada pincelada esconde una conmovedora historia de superación.