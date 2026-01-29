La cofradía de Jesús Nazareno de Toro convoca una nueva reunión a sus Abades Viejos
La hermandad Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla congregará el 7 de febrero, en la iglesia de Santa María de Roncesvalles y Santa Catalina, a sus Abades Viejos
La convocatoria se realizará en la sala de Abades, ubicada en el interior del templo. El encuentro tendrá como objetivo abordar diversos asuntos de interés para la cofradía y contemplará el rezo de preces, la lectura y aprobación del acta anterior, el informe del presidente, así como un turno de ruegos y preguntas.
A esta reunión también acudirán la Junta Rectora y la Junta Administrativa de la hermandad.
- Conmoción en Toro por un presunto parricidio en Fuengirola: la familia residió muchos años en la ciudad
- El alcalde de Villardondiego defiende la 'transparencia' del proyecto de la planta de biogás
- Los efectos de la nevada en Toro: así se vive el temporal en el municipio
- La Diputación adjudica las obras del Parque de Bomberos Comarcal de Toro
- Toro celebrará el 22 de febrero el Día Solidario por la investigación contra el cáncer
- Toro inmortaliza al Conquero con la inauguración de una estatua de bronce
- “Los abuelos”, protagonistas en un festival al ritmo de la solidaridad en Toro
- Toro rinde un homenaje a los abuelos con un festival solidario de baile