La cofradía de Jesús Nazareno de Toro convoca una nueva reunión a sus Abades Viejos

La hermandad Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla congregará el 7 de febrero, en la iglesia de Santa María de Roncesvalles y Santa Catalina, a sus Abades Viejos

Procesión de Jesús Nazareno y Ánimas de la Campanilla en Toro. / Lucía San José Alonso / Lucía San José (ARCHIVO)

Yago Costoya

La convocatoria se realizará en la sala de Abades, ubicada en el interior del templo. El encuentro tendrá como objetivo abordar diversos asuntos de interés para la cofradía y contemplará el rezo de preces, la lectura y aprobación del acta anterior, el informe del presidente, así como un turno de ruegos y preguntas. 

A esta reunión también acudirán la Junta Rectora y la Junta Administrativa de la hermandad.

