Toro vivirá un eclipse solar el 12 de agosto

Este evento celeste se produce cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra sobre nuestro planeta. La provincia zamorana vivirá con expectación esta cita, por ello, algunos establecimientos de la zona han organizado eventos para su contemplación, como la Bodega-Castillo Monte la Reina, que ya ha agotado el cupo de sus inscripciones.

El fenómeno podrá disfrutarse durante aproximadamente dos horas, aunque en su fase total permanecerá menos de un minuto.