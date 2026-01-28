Los efectos de la nevada en Toro: así se vive el temporal en el municipio

Los primeros copos comenzaron a caer "en torno a las 7:45 horas", explica Javier Gómez, concejal de Seguridad Ciudadana en Toro. "Antes de ese momento estaba lloviendo, por lo que no se esperaba que la nieve terminase cuajando de esta manera", añade.

"En cuestión de 40 minutos, ha caído una nevada tremenda que ha colapsado todos los accesos a Toro y la propia localidad", asevera Gómez. Policía Local, Protección Civil y los servicios de Obras del Ayuntamiento han estado esparciendo sal en los lugares más transitados: las entradas de los colegios y ambulatorios, la estación de autobuses, las gasolineras, etcétera... Además, las pick-ups de Protección Civil cuentan con cuchillas, lo que también ha facilitado esta labor.

Durante el mediodía se fue restableciendo la normalidad, aunque ha seguido existiendo el riesgo de que los viandantes pudieran resbalar en las aceras, ya que se encontrabas cubiertas por capas de hielo . "Además, la población de Toro está compuesta, principalmente, por personas mayores", recuerda el concejal.

La localidad ya se encontraba apercibida por una noche en la que el viento y la nieve podían tener protagonismo. Durante el día, el Ayuntamiento también alertó sobre la complicada situación de las calles, carreteras y autovías, advirtiendo que se debería extremar la precaución. Asimismo, los parques infantiles y las instalaciones deportivas al aire libre se cerraron durante este episodio.

En estas circunstancias se recomienda evitar los desplazamientos, en la medida de lo posible, caminar con cautela y asegurar objetos que presenten riesgo de caída y que estén situados en terrazas u otros lugares elevados.

Para cualquier incidencia o emergencia los ciudadanos deberán contactar con el servicio de emergencias 112.