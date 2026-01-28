La Diputación adjudica las obras del Parque de Bomberos Comarcal de Toro

Esta actuación será clave para reforzar la seguridad y la capacidad de respuesta ante emergencias en el alfoz toresano. Estará financiada por la institución provincial, con cargo al presupuesto general de la Diputación para el ejercicio 2025.

La empresa encargada de las obras será MERAKI CR, SL por un valor de 748.849,83 euros, IVA incluido. La firma del contrato con la empresa y el nuevo planteamiento de los trabajos se realizarán en el transcurso del mes de febrero, a partir del cual se abrirá un plazo de ejecución de 9 meses.

El Parque de Bomberos se construirá en la parcela de 1.972 metros cuadrados que se ha liberado recientemente, donde se encontraban las edificaciones del antiguo matadero, que llevaba en desuso varios años. La Diputación adjudicó por 39.846 euros la preparación del terreno, de la que se encargó la empresa Estejosan SL, que contó con un plazo de dos meses desde la firma del acta de replanteo.

Según lo previsto, la mayor parte de las instalaciones estarán ocupadas por una nave en la que cabrán tres camiones grandes de bomberos. A su vez, existirá un edificio administrativo equipado con distintas habitaciones, entre las que se encontrarán dormitorios, cocina, aseos, una sala de juntas y taquillas. También se contempla que serán vehículos nuevos los que se destinen a este centro.

A su vez, el miércoles 27 de enero, la Diputación de Zamora también adjudicó el contrato para la redacción del proyecto básico y de ejecución del nuevo Parque de Bomberos y del Parque de Maquinaria en Sanabria a Teodoro Chillón Ramos. Contará con un importe de 16.879 euros que financiará la Institución. Estas instalaciones se ubicarán en una parcela de 5.658 metros cuadrados ubicada en el paraje Cabecichas, un terreno cedido gratuitamente por el Ayuntamiento de Requejo de Sanabria.

El nuevo Parque de Bomberos de Toro permitirá culminar la red provincial de parques comarcales operativos con personal propio y especializado. Se sumará a: Zona Norte en Rionegro del Puente, Tierras de Aliste en San Vitero, Zona Sur en Bermillo de Sayago y Zona Centro en el Parque de Maquinaria de la Diputación en la capital zamorana.

Por otra parte, las instalaciones sanabresas conformarán el sexto parque de bomberos profesionales del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil.

De esta manera, la Diputación de Zamora reafirma el compromiso con la mejora de las infraestructuras de protección civil y la prestación de servicios públicos esenciales para los habitantes del medio rural.