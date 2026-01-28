El concurso de coplas, una puerta a la creatividad en Toro

Virgilio "Vichy" Gitrama lleva dialogando con la pluma desde los quince años. Sin embargo, no fue hasta los casi 61 cuando decidió reunir su tinta para publicar su primer libro "Poemas de brocha gorda" (2023). Sus primeros versos surgieron cuando, sin estar inscrito en el IES Cardenal Pardo Tavera, la curiosidad le llevó a asomarse a las clases de Vitorino García, quien impartía diseño. En ese entonces, Gitrama preparó una composición para el concurso de coplas del carnaval de ese año, donde García observó unos primeros destellos que le invitó a pulir.

El tiempo llevó a Vichy a familiarizarse con la literatura, primero tras una vaga idea de “aquello de los sonetos, cuartetas, quintillas”, recuerda. Sin embargo, fue entre los 20 y 25 años cuando empezó a comprender que este campo iba mucho más allá de simples rimas y comenzó a estudiar a autores como Luis de Góngora y Francisco de Quevedo. De forma paralela, su dedicación al concurso de coplas fue creciendo, donde comenzó a “tocar la fibra” a través de sus típicas “bobadorras” y la picardía que siguió desarrollando con los años.

Y es que, en Toro, los carnavales no son una simple fecha, son una identidad que persiste durante todo el año. Uno de los acontecimientos más señalados en el calendario de esta festividad es, precisamente, el concurso de coplas, donde las composiciones compiten por encandilar al público a través del humor, la ironía y la crítica.

Este 2026, se celebrará el sábado 14 de febrero en el Teatro Fundos Latorre, reuniendo la participación de siete murgas y grupos, incluyendo la formación en la que se encuentra Gitrama, una de las personas que más viven estos días. En esta ocasión, también participará "Telares", grupo debutante y ganador de la edición anterior. Por otra parte, volverán otras murgas toresanas ya consolidadas como "Los Peseteros", "Las Marujas", "Fuleros-Dindoneros", "D‘ Family" y repetirán "Los Pobladores", procedente de la capital zamorana.

El domingo 15 de febrero, a partir de las 12:00 horas, tendrá lugar por segunda vez la concentración de murgas, que el año pasado tuvo que celebrarse en el interior de una carpa ante las condiciones meteorológicas. Se celebrará en la plaza de la Colegiata, el escenario donde más disfruta Vichy. “No te limita el tiempo a 30 minutos de actuación, ni el aforo a 300 personas. A quien le gusta se queda a escucharlo y a quien no, se va”, añade.

Virgilio Gitrama delante del Teatro Fundos Latorre. / Yago Costoya

Los primeros pasos de Gitrama en esta tradición fueron junto a Paco Bielva. Posteriormente se unieron “el Tizas” con la trompeta, “el Churre” con la guitarra y “Fonsi” en la percusión, conformando “Coplas de Ciego”, con el que ha actuado durante más de tres décadas y ha recibido seis primeros premios. 2026 cerrará esta etapa y abrirá una nueva, ya que el grupo estrenará un nuevo nombre: “Las Coplas del Juglar del Conde de Requena”, lo que afrontan con “unas ganas de miedo, como si fuera la primera vez que cantásemos”, añade Vichy.

La presentación de este nuevo ciclo comenzará con unas frases en homenaje y reconocimiento a Bielva. A continuación, se interpretarán unas coplas “que lo que tienen poéticamente de correctas, lo tiene el contenido de salvaje”, reconoce Gitrama, su autor, quien considera que la esencia de su grupo en esta cita está en lo “asilvestrado, en la caña dura y mordaz”, que utilizan “a cuchillo”, especialmente, abordando temáticas locales.

El escritor reconoce que la principal debilidad de su actuación reside en el canto, que, aunque tiene una gran importancia en este concurso, afirma que no es su punto fuerte. Por este motivo, Vichy reduce sus expectativas de triunfo en esta edición, en la que “hay muy buenas voces”, confiesa.

“Lo que hace falta es que esta tradición no se pierda”, asevera Vichy, que reconoce las dificultades de mantener los grupos durante el paso de los años ante las circunstancias que plantea la vida. “El Ayuntamiento debería tener en cuenta el esfuerzo de gasto de tiempo y de dinero para ofrecer detalles que mantengan al personal”, concluye el escritor.

Casi cinco décadas después del comienzo de la escritura imaginativa de Gitrama, fue el mismo maestro que le motivó a seguir adelante con las coplas, quien le incitó a dar el paso de compartir una publicación recogiendo esos poemas “menos asalvajados” que el autor también había ido escribiendo durante los últimos diez años. El resultado fue, efectivamente, una primera obra que tiene como gran influencia el trabajo creativo del concurso carnavalero.