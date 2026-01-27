La Casa de Cultura de Toro anuncia la programación del cine de febrero

La Casa de Cultura de Toro proyectará, cada viernes de febrero a las 17:30 horas, una obra cinematográfica que podrá visionarse de forma gratuita en el salón de actos.

La selección contemplará cuatro títulos: “Todo está iluminado” (2005), “La noche es nuestra” (2007), “Septiembre 5” (2024) y “Corazón rebelde” (2009).

“La película de los viernes”

El viernes 6 arrancará el ciclo con “Todo está iluminado”, dirigida por Liev Schreiber. La producción, de 106 minutos y recomendada para mayores de trece años, adapta el guion de la primera novela del escritor estadounidense Jonathan Safran Foer, que fue publicada en 2002. Esta obra narra el viaje de un joven judío norteamericano a Ucrania en busca de la mujer que supuestamente salvó a su abuelo durante la Segunda Guerra Mundial.

El viernes 13 continuará “La noche es nuestra”, dirigida por James Gray. Con una duración de 112 minutos y recomendada a mayores de trece años, el filme se ambienta en la ciudad de Nueva York de 1980, en plena ola de delincuencia y enfrentamientos entre la policía y la mafia rusa. Bobby, propietario de un club nocturno frecuentado por gánsteres, trata de mantener en secreto que su padre y su hermano pertenecen al cuerpo policial, hasta que una situación le obliga a tomar partido.

El viernes 20 tendrá lugar el visionado de “Septiembre 5”, dirigida por Tim Fehlbaum. La película tiene una duración de 95 minutos y se recomienda a los mayores de doce años. La historia se centra en la celebración de los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, cuando el equipo de periodistas estadounidenses que cubría el evento se vio repentinamente obligado a cubrir la crisis de los rehenes de los atletas israeíes secuestrados por un grupo terrorista.

Finalmente, el viernes 27 pondrá fin a este mes “Corazón rebelde”, dirigida por Scott Cooper. La obra cuenta con 112 minutos de metraje y se recomienda a mayores de siete años. Bad Blake es un cantante de música country con varios fracasos matrimoniales a sus espaldas, refugiado en el alcohol. Cuando parece que nada tiene salvación, conoce a Jean Craddock, una reportera que descubrirá quién es el auténtico Bad.