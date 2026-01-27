“Los abuelos”, protagonistas en un festival al ritmo de la solidaridad en Toro

El Teatro Fundos Latorre vibró al ritmo del festival “Bailando por quienes nos cuidaron”, un espectáculo de danza moderna que, mezclando distintos estilos, trascendió la técnica de sus pasos para sensibilizar a la población sobre la importancia de cuidar a los abuelos.

Además, la profesora ha querido destacar la labor de las muchas personas que han criado a sus nietos y que ahora echan en falta su compañía y la de sus hijos. Por ello, ha entendido este evento como una forma de concienciar, no solo a los asistentes, sino también a sus propias aprendices, entre las que se encuentran grupos de jóvenes de entre 4 hasta 17 años.

Las alumnas más pequeñas bailando. / Cedida

Todo el dinero recaudado ha sido destinado a cuatro residencias para mayores de la localidad: Ciudad de Toro, San Agustín, Virgen del Canto y AFA Zamora “Palacio de Valparaíso”, un centro de atención de pacientes. Concretamente, los fondos se han empleado en la adquisición de material para terapias ocupacionales y para los espectáculos de magia que Julito Rapado ofrecerá en cada uno de los centros durante los próximos dos fines de semana.

El festival se desarrolló el domingo 25 de enero a partir de las 18:00, con una duración de aproximadamente dos horas. Entre las 280 personas que completaron el aforo se encontraron representantes de los cuatro centros de mayores, además de algunos residentes. Como muestra de agradecimiento, entregaron diferentes manualidades a las jóvenes que participaron en el espectáculo.

El público, que agotó las entradas en prácticamente 24 horas, se mostró “muy agradecido y entregado con la causa”, afirma Iglesias, quien visualizó “muchas sonrisas” desde el escenario y percibió “muy buena energía”. Durante el evento, los asistentes se transportaron a la creatividad de los abuelos de las alumnas de baile, quienes han sido los responsables de la elección de las canciones que marcaron el compás.

Una de las actuaciones que se llevaron a cabo durante el festival. / Cedida

El acto también contó con la lectura del poema “No te rindas”, muy difundido y popularizado con el nombre de Mario Benedetti. Nayra Salamanca, madre de una de las alumnas, además de profesora de Lengua y Literatura, fue quien se encargó de darle voz a los versos.

Iglesias agradeció la implicación del Ayuntamiento de Toro y de las diferentes empresas que apoyaron este acto. Asimismo, reconoció la labor de Josué Bermejo, quien se encargó de presentar la gala de forma altruista, y de la artista local Ele Pozas, cuya colaboración solidaria fue clave en la elaboración del cartel y las entradas.