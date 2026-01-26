“Toro Infinita”, la nueva estrategia turística de Toro en Fitur 2026

El Ayuntamiento de Toro ha presentado en la Feria Internacional de Turismo 2026, realizada en el recinto ferial IFEMA de Madrid, una nueva campaña de promoción bajo la marca “Toro Infinita”.

Los participantes de este acto de presentación fueron el concejal de Turismo de Toro, Francisco Rodríguez, acompañado de la concejala de Patrimonio, Ruth Martín. En primera instancia, expusieron la nueva imagen turística de “Toro Infinita”, concebida como una marca que trasciende la promoción puntual y se plantea como una propuesta duradera. Este proyecto pone en valor la cultura, el patrimonio y la creación activa de este destino durante todo el año, unificando bajo una misma identidad, la imagen, las herramientas digitales y la programación de la cultura.

Aprovecharon la ocasión para dar a conocer el nuevo portal turístico oficial de la ciudad. En la plataforma se puede encontrar información que facilita la planificación de cualquier visitante que quiera conocer Toro a través de recursos patrimoniales, agenda cultural, propuestas experienciales y otros contenidos prácticos.

A continuación, tuvo lugar la exposición del nuevo vídeo promocional "Toro Infinita", una pieza audiovisual que funciona como carta de presentación del proyecto. La obra cuenta con la música original del compositor zamorano David Rivas y con la locución de Claudio Serrano, uno de los actores de doblaje más reconocidos de España.

Citas esperadas

Por otra parte, Rodríguez y Martín avanzaron con el calendario turístico-cultural de la ciudad para 2026, con el que el Ayuntamiento de Toro reafirma su apuesta por una programación estable con propuestas a lo largo del año. Entre las primeras citas destaca la Feria del Libro, que tendrá lugar durante los días 9 y 10 de mayo.

La novena edición de la Noche Blanca del Patrimonio, una de las citas culturales más reconocibles de Toro y su entorno, presentará el jueves 29 de enero un avance de su cartel. Otro de los grandes festivales que integra el calendario es Vintoro, un evento dedicado a la música punk y hardcore. Actualmente cuenta con varios nombres confirmados para su próxima edición, entre los que figuran Narco, Segismundo Toxicómano y Arpaviejas.

Dentro de la temporada estival ocupa un lugar destacado la séptima edición de Noches de Toro, que se ha consolidado como una de las citas culturales “más relevantes del verano en Castilla y León”. Este ciclo arrancará con Picapica el sábado 4 de julio y continuará el sábado 18 de julio con un Tributo a Sabina, a cargo de Banda La Lira y Jimenos Band. El Wildlife Festival se celebrará el 25 de julio, reforzando la apuesta del Ayuntamiento por un público más joven.

El mes de agosto arrancará el sábado 1 con la experiencia musical Aurum. El legado de los cuentos. El sábado 8 de agosto, Carlos Ares ofrecerá un concierto especial en la Bodega Divina Proporción, en el que estará acompañado de más artistas que se anunciarán próximamente. Finalmente, la temporada concluirá el sábado 15 de agosto con Mikel Erentxun, dentro de su Duncan Dhu Tour 2026. El resto de espectáculos se celebrarán en la Plaza de Toros de la ciudad y las entradas se pondrán a la venta el próximo 2 de febrero.

Noticias relacionadas

El Festival Internacional de Música Clásica Jesús López Cobos tendrá lugar durante el mes de septiembre, consolidándose como una de las propuestas culturales más singulares del otoño. A este evento se suma el Festival Musacra, un acontecimiento impulsado por la Banda de Cornetas y Tambores de la ciudad, que celebrará su segunda edición el 3 de octubre.