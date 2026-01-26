Toro celebrará el 22 de febrero el Día Solidario por la investigación contra el cáncer

El colectivo "Unidos Contra el Cáncer Toro y Provincia de Zamora" promueve esta nueva edición del Día Solidario, fecha en la que se hace entrega de la mayor parte de fondos que la asociación recauda durante el año. Se realizará el 22 de febrero en Toro.

El colectivo ha recaudado, en sus seis años de vida, 176.000 euros. Este 2026, la cifra “superará los 200.000”, afirma Ángel García, presidente de esta asociación, que describe como “pequeña y humilde”, con aproximadamente 450 socios. Los fondos se recogen gracias a las marchas y otras actividades que organizan, que solo este verano han sido más de 40.

Los donativos se destinan principalmente a la investigación, ya que, sin ella, “no podría haber nuevos tratamientos oncológicos”, expresa García. También se utilizan para apoyar directamente a pacientes que necesitan ayuda económica, así como para ayudar a las personas del mundo rural que tienen que desplazarse hasta otros núcleos urbanos para recibir sus cuidados. Esta última iniciativa es posible “gracias a la subvención que reciben de la Diputación de Zamora”, explica.

Programación

La jornada del 22 de febrero comenzará con una eucaristía a las 12:00 horas en la ermita del Cristo de las Batallas, que será presidida por Fernando Lorenzo, párroco en la comarca de La Guareña y voluntario de la asociación. Durante esta ceremonia inicial, participarán los coros de Cañizal, El Maderal, Fuentesaúco, Olmo de la Guareña, Vallesa de la Guareña, Villaescusa y Villamor de los Escuderos.

Posteriormente, tendrá lugar una comida en la bodega Divina Proporción de Toro, en la que participarán 300 personas que, “podrían ser más, pero tendrían que permanecer en otro comedor”, añade García, explicando que el motivo por el que se reduce el aforo es para “que todo el mundo pueda estar presente y volcado en el mismo escenario en el que tiene lugar el acto que se realiza a continuación”.

Otro “plato de buen gusto” de esta comida lo recibirán los socios de honor, un distintivo que reconoce a las personas y administraciones que han destacado en la colaboración con el colectivo. Esta agrupación forma parte de las más de 140 asociaciones unidas en el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) y actualmente tiene abierta una nueva campaña de inscripción.

Este año se destacará al presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, al presidente de la Fundación Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, a la alcaldesa del Ayuntamiento de Toro, Ángeles Medina, a Sarcoma Challenge “El camino de Raquel”, a los Ayuntamientos de La Bóveda de Toro, Fuentelapeña y El Pego, al grupo Alegría Flamenca de Zamora y a Alejandra Matías, María José Iglesias, Beatriz Corral y Rocío Ledesma. La joyería Espa-Quarz de Carballino (Orense), recibirá el único distintivo que se entregará, en este caso, a una empresa de fuera de la provincia.

La cita concluirá con la entrega de cheques, de distintos importes, a los proyectos de investigación que la asociación decide respaldar. Aunque los beneficiarios ya tienen el conocimiento de que van a recibirlos, es una sorpresa para el resto de voluntarios, por lo que este momento se vive de una forma muy especial.

Para formar parte del Día Solidario se solicita un único donativo de 35 euros, que da acceso a dos autobuses, uno disponible desde Toro y otro que se desplazará por distintos puntos de la comarca de La Guareña. Ambos tendrán su destino en la ermita en la que tiene comienzo la jornada. También permite el acceso a la comida, con los actos que se celebran durante la misma.

García invita a todos los interesados a que participen en este evento que no solo reúne a gente de distintos puntos de la provincia de Zamora, sino que también atrae a personas de otras zonas de Castilla y León. Para ello, se pueden retirar tickets en la floristería La Toresana de Toro, desde el día 3 hasta el 18 de febrero, mientras haya disponibilidad.

También hace un llamamiento a todos los comerciales, bodegueros, instituciones y empresas que quieran donar algún producto para que se sorteé durante este día. Por otra parte, el presidente de la asociación aprovecha para agradecer a todas las corporaciones municipales que acogen al colectivo durante sus actividades. Finalmente, recuerda a aquellos que estén “dispuestos a abrirles la puerta” para realizar una marcha solidaria, que el colectivo se encarga de todos los costes.