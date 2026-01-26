Entre la seda y el encaje

El Círculo de Recreo “El Casino” de Toro se vistió de tradición durante el fin de semana con una exposición que reunió una amplia variedad de muestras. Los toresanos pudieron contemplar y adquirir mantones de Manila, mantillas de blonda y chantillí, encajes de Granada, echarpes de blonda y chantillí, así como algunas capas castellanas, que fueron “las primeras en agotarse debido al gran uso que se les da en las festividades de la ciudad”, reconoce Avni Ejupi, responsable de ventas.

La selección fue organizada por la empresa Distribuciones Aragó, que lleva en torno a 40 años celebrando esta cita. Una vez más, fue recibida “con gran expectación por parte de los asistentes”, asegura Ejupi.

Entre los tesoros de esta colección destacaron dos mantones de Manila sobre los que, a partir de fotografías, “se ha llegado a la conclusión de que podrían tener una antigüedad de más de 122 años”, estima el responsable de ventas. La exposición ofreció una amplia variedad de piezas de distintos tamaños, desde 1,10 metros en adelante, invitando al visitante a admirar la riqueza de la tradición textil que ha acompañado a Toro durante generaciones.