“Musacra” volverá a Toro el 3 de octubre

El sábado 3 de octubre, a las 19:00 horas, la plaza de toros de Toro recibirá el festival que organiza la banda de cornetas y tambores “Bendito Cristo de las Tres Caídas”.

El acontecimiento se celebra cada dos años en la ciudad. Esta será la segunda vez que lo haga, tras un 2024 en el que resultó “un rotundo éxito”. Cada edición se presenta con la ambición de convertirse en el epicentro nacional de las agrupaciones musicales y de las bandas de cornetas y tambores.

Durante los próximos días, “Musacra” anunciará en sus redes sociales las bandas que participarán en el evento, así como otra información relevante entre la que se incluirá la forma en la que se podrán adquirir las entradas.