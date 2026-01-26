La jornada de regadío en Toro estará marcada por la PAC, “Sativum” y la aplicación de drones

El encuentro “Tecnología en cultivos de regadío”, organizado por JamCom, se realizará la mañana del martes 27 de enero en Toro. En él se abordarán las novedades de la PAC, el programa “Sativum” del ITACYL y el uso de drones en la agricultura.

La jornada, patrocinada por la Caja Rural de Zamora, cuenta con la colaboración de las Comunidades de Regantes de “Virgen del Aviso” y “San Frontis”. Estará dedicada a todos los agricultores, pero especialmente a los regantes y técnicos del sector. Los asistentes tendrán la oportunidad de preguntar, de forma cercana y distendida, a los ponentes.

Programa

La cita comenzará con una intervención, a cargo de CultivDron, titulada “El uso de drones en la agricultura de precisión”. En ella se analizarán las distintas utilidades de uno de los servicios que más está creciendo en el ámbito agrícola.

Sativum y PAC

El encuentro continuará con Miriam Fernández, técnica del Instituto Tecnológico Agrario (ITACYL), quien presentará las novedades que incluye el cuaderno de abonado del programa “Sativum” para mejorar la gestión de las explotaciones agrarias.

Posteriormente, la Caja Rural de Zamora expondrá los productos y servicios que la entidad bancaria ofrece al servicio de agricultores y ganaderos.

Ángel María Gómez, director general de la PAC en la Junta de Castilla y León, será quien concluya la jornada. Su ponencia estará dedicada a las novedades de la nueva campaña de 2026 y su tramitación. Los asistentes podrán trasladar sus dudas a continuación de esta intervención.