El ganador de la rifa de San Antón de Toro recibe su premio

La cofradía de San Antonio Abad ha hecho entrega del premio, el sábado 24 de enero, en la cafetería San Francisco de Toro, al portador del número 747, Tinin Levita. El afortunado ha recibido el valor económico de un “marrano” de 150 kilogramos según el precio que establece la lonja.

El ganador se determinó por la coincidencia entre las tres últimas cifras de esta participación con las del primer premio del sorteo de la ONCE del sábado 17 de enero. Esta rifa continúa una tradición profundamente arraigada a la hermandad, que tiene a José Noales de la Fuente como máximo representante. Las papeletas tienen el precio de 1€ y los fondos recaudados se destinan a la restauración de la Iglesia de Arbas.

Es un año especialmente importante para la celebración del patrón de los animales en Toro, ya que el 17 de enero fue la primera vez que la imagen de San Antón procesionó por las calles de la ciudad, despertando una profunda devoción entre sus asistentes.

Los representantes de la cofradía, Alberto Camarón Noales y Eugenia García González, realizaron la entrega “con la ilusión de repetir este acto muchos años más con salud”, añadió García, que es la cuarta vez que lo otorga.