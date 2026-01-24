El alcalde de Villardondiego defiende la "transparencia" del proyecto de la planta de biogás

El alcalde de Villardondiego, Sergio del Teso, ha defendido la "transparencia" del proyecto de la planta de biogás que se pretende instalar en el municipio y asegurado que la empresa promotora ha informado "casa por casa" a los vecinos.

Por primera vez, el alcalde se ha pronunciado sobre un proyecto al que se opone la asociación "Defendiendo lo vacío", promovida por vecinos de Villardondiego y de la cercana localidad de Pozoantiguo, a la que también se han sumado residentes de otros pueblos de la comarca.

Ante la polémica suscitada por la planta de biogás prevista en Villardondiego, Del Teso ha subrayado que, en ningún caso, respaldará proyectos que "perjudiquen a mi pueblo", a la vez que recordó que la decisión final sobre su instalación depende de la Junta de Castilla y León. En este sentido, remarcó que la Administración regional debe emitir un informe de impacto ambiental sobre la planta de biogás y que, si es favorable, "el Ayuntamiento no puede hacer nada".

El alcalde también precisó que dos técnicos y un ingeniero de la empresa promotora han informado puntualmente a los vecinos de Villardondiego. Además, Del Teso se ha reunido con alcaldes de pueblos de la zona para que conocieran de primera mano los detalles del proyecto, encuentro en el que no participó la alcaldesa de Toro, Ángeles Medina.

En este punto, hay que recordar que el Ayuntamiento de Toro ha aprobado recientemente una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para suspender, durante dos años, la concesión de licencias a empresas interesadas en desarrollar proyectos relacionados con el biogás en el municipio.

Del Teso también ha exigido "rigor y sentido común" a la hora de emitir opiniones sobre las plantas de biogás, cuyo funcionamiento han podido conocer alcaldes, concejales y vecinos de la comarca en un viaje promovido por la empresa a una instalación en Alemania.

Por otra parte, aseguró que la planta de biogás proyectada en Villardondiego reportaría al municipio unos ingresos de entre 550.000 y 600.000 euros en concepto de ICIO (Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras) y que generaría entre 15 y 20 puestos de trabajo directos, al margen de otros tantos indirectos.

La empresa promotora del proyecto, como subrayó, tiene previsto invertir entre 35 y 40 millones de euros y, la construcción de las instalaciones, generaría más de un centenar de puestos de trabajo durante casi dos años.

De otro lado, el alcalde subrayó que en la comarca de Toro "tenemos un problema de nitratos" que, a corto plazo, podría provocar que "no podamos beber agua del grifo".

Por este motivo, en su opinión, plantas de biogás como la proyectada en Villardondiego podrían ser una solución, ya que tratará de forma exclusiva residuos agroganaderos generados en la zona. Por último, instó a aquellas personas que aprecien algún tipo de ilegalidad en el proyecto a que acudan a la vía judicial.