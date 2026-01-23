Toro rinde un homenaje a los abuelos con un festival solidario de baile

“Bailando por quienes nos cuidaron”. Este es el título del festival benéfico que se celebrará el domingo 25 de enero, a partir de las 18.00 horas, en el Teatro Fundos Latorre, promovido por la escuela de baile de Sandra Iglesias, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la importancia de no olvidar a los abuelos que previamente han cuidado y han inculcado importantes valores a hijos y nietos.

Las entradas para el espectáculo ya se han agotado y todo el dinero recaudado será destinado a apoyar la labor que realizan las cuatro residencias que cuidan a personas mayores y a las que padecen Alzhéimer y otras demencias en la ciudad.

En la presentación del festival benéfico, Iglesias remarcó que, en esta ocasión, el evento está orientado principalmente a los abuelos, con la intención de sensibilizar a las alumnas de sus grupos de baile sobre la importancia de cuidar a las personas mayores.

De hecho, recordó que, en muchas familias, los abuelos han criado a sus nietos y, ahora, cuando son mayores, necesitan su compañía, así como la de sus hijos.

Por este motivo, el dinero recaudado con el festival se destinará a las residencias de ancianos Ciudad de Toro, San Agustín y Virgen del Canto y a la que cuida a enfermos de Alzhéimer y otras demencias.

Cartel promocional del festival solidario que se celebrará el domingo en Toro. / Cedida

Con la intención de que las personas mayores sean las protagonistas de la gala benéfica, los grupos de baile han preparado diferentes números en los que sonarán las canciones que han elegido los abuelos de las alumnas.

Por otra parte, Iglesias resaltó que el dinero recaudado con la venta de entradas ha sido destinado a la adquisición de material para las terapias ocupacionales que desarrollan las diferentes residencias y, una parte, será empleado en los espectáculos de magia que Julito Rapado ofrecerá en cada uno de los centros.

Los responsables de las diferentes residencias de la ciudad agradecieron el generoso gesto de Iglesias y de los grupos de baile de su escuela, a la vez que destacaron la importancia de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de cuidar a las personas mayores.

Además, recordaron que la escuela ofrece a lo largo del año actuaciones en las residencias que son un “regalo” para las personas mayores.

Por su parte, el concejal de Cultura, Javier López, agradeció a Iglesias la organización de un nuevo festival benéfico, así como a las empresas que colaboran, a Josué Bermejo, que presentará la gala y a la artista local Ele Pozas, que también se ha implicado en la iniciativa solidaria.