La DO Toro refuerza su apuesta por el mercado mexicano con una nueva acción promocional

El "Salón de los Vinos de Toro" volvió a aterrizar en el país azteca el miércoles 21 de enero, en el Hotel Barceló Reforma. La actividad reunió a más de 125 profesionales del sector y tiene como objetivo incrementar las cifras de negocio en uno de sus principales mercados de exportación.

En esta segunda edición del evento, que constó de dos partes, la jornada arrancó con una ponencia de Felipe Nalda, presidente de la Denominación de Origen Toro, quien aprovechó la ocasión para poner en valor la historia y las singularidades del sello de calidad.

Felipe Nalda, presidente de la DO Toro, antes del comienzo de la "masterclass" / Cedida

La “masterclass” continuó con una cata de 15 vinos, uno de cada bodega participante, dirigida a los cuarenta profesionales que completaron el aforo durante esta parte inicial de la cita promocional.

La mayor parte de las elaboraciones que se disfrutaron durante la degustación fueron vinos tintos, aunque también se presentaron dos blancos: verdejo y malvasía.

Una gran parte del público que participó en la cata "se sorprendió gratamente con la calidad de las propuestas", asegura Rubén Gil, gerente del Consejo Regulador de la DO Toro. También han destacado la "elegancia y personalidad" de los vinos que, pese a ser en su mayoría tintos, ofrecieron una notable diversidad en cuanto a estilos, gamas y métodos de elaboración. Esta variedad permitió apreciar la versatilidad de la tinta de toro.

Las 15 bodegas que participaron en esta edición, al otro lado del Atlántico, fueron: Monte La Reina, Estancia Piedra, Bodegas y Viñedos Maires, Díez Gómez, Legado de Orniz, Covitoro, Bodega Bucrana, Torreduero, Palacio Villachica, Numanthia, Rodríguez y Sanzo, Frontaura, Bigardo, San Román y Cuatro mil cepas.

La actividad finalizó con un “showroom” en el que participaron "más de 125 personas”, estima Gil. Durante este espacio, los representantes de las bodegas aprovecharon para dar a conocer sus referencias frente a los profesionales del sector, recibiendo unas “sensaciones muy positivas”.

Asistentes del "showroom" conversando con los representantes de las bodegas / Cedida

México se encuentra entre “los seis principales mercados de exportación por volumen de la Denominación de Origen", asevera Gil. Allí se han encontrado con un público interesado y con conocimiento de vinos tintos españoles de la variedad tempranillo, gracias al “trabajo previo de importadores, distribuidores y consumidores”, reconoce el gerente del Consejo Regulador, lo que se convierte en “un lugar especialmente atractivo para la DO Toro”, concluye.

Si los productos de la Denominación de Origen lograran una mayor presencia en las cadenas hoteleras ubicadas en los destinos más turísticos del país azteca, "tendrían la posibilidad de entrar en otros estadosde América", estima Gil, aunque no encuentra una "relación directa" entre que los vinos de Toro ganen cuota de mercado en México y que esto suponga una puerta de entrada a otras naciones.

En febrero de 2025 ya se realizaron dos presentaciones en este país: en Ciudad de México y en Guadalajara. Durante la primavera de 2024, también se organizó una “misión inversa” de importadores mexicanos en Toro, así como alguna colaboracíon con el ICEX, un organismo español que se dedica a impulsar el comercio y las inversiones entre España y otros países.

Estas acciones comerciales previas han logrado “una mayor presencia de volumen y marcas en el mercado”, señala Gil. Por tanto, las expectativas del reciente evento se centran en seguir dando a conocer las elaboraciones a todos los actores de la cadena de negocio que pueden comercializar el vino de la DO Toro en México.

El Consejo Regulador desempeña un papel clave en este tipo de acciones internacionales, ya que es el encarcado de "coordinar y aglutinar los esfuerzos promocionales", afirma su gerente. La financiación se recibe a través de programas europeos de apoyo al vino en terceros países, con la finalidad de aumentar la visibilidad, el prestigio y la presencia comercial en mercados estratégicos. De esta forma, "se les facilita a las bodegas una inversión económica y unos resultados de convocatoria que muchas de ellas no podrían afrontar por su cuenta", añade Gil.